Lübnanlı Belediye Başkanlarından Reina anması

Ölenlerin anısına Reina önüne çelenk koyan başkanlar adına bir açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu hain saldırılarda hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve toplumumuza başsağlığı diliyorum. Bu acılar kardeş iki ülke halklarını daha da yakınlaştıracak ve teröre en büyük darbeyi vuracaktır” dedi.

Maltepe Belediyesi’nin davetlisi olarak İstanbul’a gelen Lübnan heyeti, Reina’daki terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı. 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı için yapılan anma, Reina önüne çelenk konulmasıyla başladı. Törene Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra, Lübnan Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı ve Deirnbouh Belediye Başkanı Mohammed Saadieh, Mrah Sreij Belediye Başkanı Abdulfattah Allam, Bakhoun Belediye Başkanı Ziad Jamal ve Bikaasefrine Belediye Başkanı Ali Sabra katıldı. Burada bir açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, terör saldırılarına karşı her toplumun vatandaşının ortak tavır alması gerektiğini belirterek, halkların kardeşliğine, birlikte yaşama ve turizme balta vuran terörün ancak bu şekilde kökünün kazınacağının altını çizdi. Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı Mohammed Saadieh ise konuşmasında, teröre karşı her toplumla işbirliği içinde olduklarını ve Lübnan ile Türkiye arasındaki kardeşliği kimsenin bozamayacağını belirtti.

“BU İMZALAR TERÖRE KARŞI YANITTIR”

Anma sonrası Ortaköy Feriye Palace’da bir araya gelen heyetler arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmek amacıyla, kardeşlik anlaşması imzalandı. İmzaların atılması sonrası “hayırlı olsun” dileklerinde bulunan Başkan Ali Kılıç, heyetin Türkiye’de olmasında memnuniyet duyduğunu belirterek, “Birçok ülkeyle kardeşlik anlaşması imzaladık ancak bugün Lübnan belediyeleri ile yaptığımız bu anlaşma benim için çok ama çok anlamlı. Yılbaşı gecesi dünyanın en güzel kentlerinden İstanbul’da Türklerle birlikte kardeş halklar kutlama yapıyordu fakat terör hepimizi vurdu. 39 kişiyi kaybettik, onları yüreğimize gömdük. Terörün asıl amacı kardeşlik ilişkilerinin, toplumsal huzurun ve barışın altına dinamit koymaktır. İşte bu attığımız imza teröre karşı ortak mutabakatı sağlayınca daha güçlü ve daha moralli olacağımızın kanıtıdır. Burada bulunan dört belediye başkanımıza; kutuplaşmaları elinin tersiyle itip, dostluk ellerini bizlere uzattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

LÜBNAN’LI BAŞKANLARDAN KARDEŞLİK VURGUSU

Lübnan Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı ve Deirnbouh Belediye Başkanı Mohammed Saadieh ise kardeşlik anlaşmasını Lübnan’da Şubat ayında imzalayacaklarını belirtip, saldırı sonrası Türkiye’de daha erkene alındığına değinerek, “Reina’daki saldırı sonrası hem vatandaşlarımıza, hem de diğer ülke halklarına karşı göstermiş olduğu dayanışmadan ötürü Türkiye’ye teşekkür ederim. Bu saldırı sonrası kardeşlik anlaşmasının burada imzalanırsa daha anlamlı olacağına karar verdik. Bu anlaşma aramızda dayanışma ve kardeşliğin daima var olacağının bir göstergesi. Bu anlaşmadaki imzalar, kâğıt üzerine mürekkep lekesiyle atılan imzalar değil; çocuklarımızın, gençlerimizin ve halklarımızın da birlikteliği ve geleceğe emin adımlarla yürümesi demek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Mrah Sreij Belediye Başkanı Abdulfattah Allam da bir konuşma yaparak, anlaşmanın iki ülke arasındaki karşılıklı işbirliğini geliştireceğini ve halklar arasındaki kardeşliğin temellerini sağlam bir zeminde yükselteceğini söyledi.

3 LÜBNAN VATANDAŞI ÖLMÜŞTÜ

İstanbul’daki Reina adlı eğlence kulübünde 1 Ocak’ta meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında, hayatını kaybedenler arasında Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı Rita Şami, Elias Wardini ve Lübnanlı bankacı Haykel Moussallem de vardı. Lübnan milletvekili Estefan Doveyhi'nin kızı Büşra Düveyh de ağır yaralanmıştı. Uçakla Beyrut’a götürülen Düveyh’in tedavisi burada sürüyor.