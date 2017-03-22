  • Tuğrul Türkeş'ten Devlet Bahçeli ile ilgili ilginç açıklama
  • OHAL'i bahane edip memurların kişisel bilgileri çaldılar
  • Ankara'yı ayağa kaldıran darbe iddiası
  • Almanya'dan Türkiye'ye silah ambargosu ! Tam 11 kez...
  • AK Parti toplantısından çarpıcı detaylar: MHP'nin peşine takılmamız yanlıştı
YEREL HABERLER
Bolu Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

LÜKS MİNİBÜSTEN BUNLAR ÇIKTI !

Lüks minibüsten bunlar çıktı !

Bolu'da lüks bir minibüste kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

YURT dışından aldıkları kaçak içki ve sigaraları piyasaya sürmek üzere lüks minibüsle Bolu'ya getiren 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yapan 61 BD 806 plakalı minibüste kaçak içki ve sigara olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, kentin girişindeki kontrol noktasında minibüsü durdurdu. Arka tarafında kaçak ürünler tespit edilen minibüs, İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Yapılan detaylı aramada 250 şişe kaçak içki ve 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü E.D ve N.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin, kiraladıklaır minibüsle getirdikleri kaçak içki ve sigaraları Bolu'da piyasaya sürmek istedikleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Lüks minibüsten bunlar çıktı !

DHA
477
-
Irmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladıIrmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybettiGazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti
Sınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlarSınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlar
Konya'da dikkat çeken görüntüKonya'da dikkat çeken görüntü
Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''
Lise öğrencisinden müthiş buluşLise öğrencisinden müthiş buluş
Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!
Ev kiralarıyla ilgili şaşırtan gelişmeEv kiralarıyla ilgili şaşırtan gelişme
Nesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktıNesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS