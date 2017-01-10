Lüks taksi için büyük indirim

Ticari araçlara tanınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle birlikte taksici esnafı, üst segmentte otomobil almaya başladı. Hükümetin ticari araçların yenilenmesinde vergi teşvikine ilişkin getirdiği ÖTV muafiyeti, 13 Ekim'den itibaren uygulamaya konuldu. İstanbul'da da yakında lüks araçlar taksi olarak görülecek.

Ticari araçlara tanınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile birçok taksici esnaf araçlarını yeniledi. 13 Ekim 2016'da başlayan ÖTV muafiyetinin ardından, taksiduraklarında lüks araçlar boy göstermeye başladı. Bazı illerde taksici esnafı Mercedes, BMW gibi araçlarla müşteri taşımaya başladı.

İstanbul'da da yakın bir zamanda D segmenti araçların taksi olarak görüleceğini söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, “Karar yazıldığı zamanhem lüks araçları hem de elektrikli araçları İstanbul trafiğinde görebileceksiniz. ÖTV muafiyeti çok iyi oldu. 3-4 senedir bununla ilgili de bir talebimiz vardı. Biz taksiciler olarak müşterilerin daha iyi hizmet almasını istiyoruz” dedi.



'Esnaf kazansın'



Bazı müşterilerin araç seçtiğini söyleyen Uğur, “Biz de beklentiye cevap vermek istiyoruz. Bazıları kaliteli araç görünce kendi aracını çıkarmak istemeyebiliyor. Bu talepleri karşılamak lazım. Açıkçası ÖTV muafiyetinde taksiciler bunu cebine koysun istemem, müşteriye hizmet olsun isterim. Hükümetimizin yaptığı bu teşvikten vatandaş da faydalansın. Esnafımız da kazansın” diye görüş verdi.



'95 bin liraya Mercedes'



ÖTV muafiyetiyle birlikte piyasa fiyatı 60 bin lira olan otomobilin fiyatı, taksicilere 41 bin civarına gelecek. 138 bin liralık Mercedes C180 gibi araçlar ÖTV indirimiyle 95 bin liraya alınabilecek. 47 bin 200 liralık Toyota alınırsa ÖTV indirimiyle birlikte rakam 40 bin 700 liraya düşüyor. Fiat'ta ise en düşük 16 bin 550 liraya otomobil alınabiliyor. Yeni şafak