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LÜKS TAKSİDE ZAMLI FİYAT

Lüks takside zamlı fiyat

Lüks taksiler İstanbul sokaklarına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak bu taksilerin taksimetre ücretleri de %15 zamlı olacak.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da indi-bindi tarifesiyle birlikte yeniden gündeme gelen taksiler, lüks çeşitleriyle de konuşulacak. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, lüks taksilerin İstanbul'da da yakın zamanda görülebileceğini söylerken, “Hükümetimizin taksici esnafına göstermiş olduğu ÖTV muafiyeti desteğine duyarsız kalmadık” dedi.

 

Uğur, taksilerde konforun ve kalitenin artmasını istediklerini ifade ederken, “ÖTV muafiyeti İBB tarafından da desteklenince lüks taksilerde taksimetre ücretlerinin yüzde 15 zamlı uygulanmasına karar verildi. Karara göre D segmenti taksi kullananlar bu imkândan yararlanabilecek. Elektrikli otomobiller için de lüks taksi şartları geçerli olacak. Lüks taksilerde taksimetre açılış ücreti 3.95, kilometre 2.40, indi-bindi 9.95 olacak. Araç değiştirme yaşı lüks taksilerde 8 yıl olacak. Lüks taksiler normal taksilerde ayırt edilebilmesi için turkuaz renkte olacak” şeklinde bilgi verdi.

Taksiler trafiği tıkamıyor
Genelde taksilerin trafiği yoğunlaştırdığına dair söylemlerin olduğuna değinen Uğur, “Trafikle yaşamaya alışacağız. Bizim mesleğimizin ana zemini trafik. Sadece taksi trafiği yok. Her türden araç var. Genelde herkes toplu taşımanın trafiği sıkıştırdığından bahseder. Bu insanlar toplu taşıma kullanmasa özel araçla gidecek. O zaman daha çok trafik olacak. Yani taksiler trafiği tıkamıyor” diye konuştu.

Duraklar güven ortamı oluşturuyor
Türkiye'de özellikle de İstanbul'da yarıdan fazla taksinin durağa bağlı olmadığını söyleyen Uğur, “Duraklar güven ve samimiyet ortamı oluşturuyor. Bazen bize gelen şikâyetlerde duraklar da yer alıyor ama şikâyetin içeriğine baktığınızda müşteri duraktan gelmemiş. Duraklara bu nedenlerle önem veriyoruz. Bizim birliğimizin ana kısmı da duraklardan oluşuyor” şeklinde konuştu.

Yeni Şafak
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