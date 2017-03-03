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MACARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE BÜYÜK DESTEK !

Macaristan'dan Türkiye'ye büyük destek !

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Türkiye'ye övgü dolu sözler söyledi.

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın terörle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında durduğunu belirterek, "(Macaristan) 15 Temmuz darbe girişiminden daha çok darbe girişiminde bulunanların hukuku konusunda endişelenen Avrupa'daki sesleri de reddediyor." dedi

Türkiye'deki temaslarını Macar Haber Ajansına (MTI) değerlendiren Szijjarto, Macaristan'ın Türkiye'nin müttefiki ve dostu olduğunu vurguladı.

Darbe girişiminin çok önemli bir olay olduğunu ve bu yüzden buna verilecek cevabın da aynı şekilde ciddi olması gerektiğini kaydeden Szijjarto, "Macaristan, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında. 15 Temmuz darbe girişiminden daha çok darbe girişiminde bulunanların hukuku konusunda endişelenen Avrupa'daki sesleri de reddediyor." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın terör örgütleri arasında ayrım yapmadığına dikkati çeken Szijjarto, "Macaristan, uluslararası kamuoyunda dillendirilen terör örgütleri arasında ayrım yapılması konusunu kabul etmiyor. Terör örgütü terör örgütüdür ve onlarla mücadele edilmesi gerekli." şeklinde konuştu.

"AVRUPA'NIN İSTİKRARI TÜRKİYE'DE BAŞLAR"

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiğini belirten Szijjarto, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin istikrarı hem Macaristan hem de tüm Avrupa için çok önemli. Avrupa'nın istikrarı Türkiye'de başlar. Aynı şekilde Ankara ve Brüksel arasındaki iş birliği derinleştirilmeli çünkü Türkiye'nin rekabet gücü dinamik bir şekilde düzelirken AB'ninki bozuluyor.''

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