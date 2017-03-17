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MACARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK

Macaristan'dan Türkiye'ye destek

Macaristan, Türkiye ile Avrupa arasında yaşanan gerginlikte Türkiye'den taraf oldu.

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Türkiye'ye Macaristan'dan destek geldi. Macar Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarıyla irtibat kurmasının normal olduğunu söyledi.

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında yaşanan gerginlik konusunda Macaristan'dan destek açıklaması geldi.

Macar Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, başkent Budapeşte'de "Avrupa Birliği - Türkiye mutabakatı tehlikede" başlığı altında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Hollanda arasındaki gerilimi değerlendiren Szijjarto, "Bu konuyu çok iyi anlıyoruz. Macar hükümetinin ve yetkililerinin yurt dışındaki vatandaşlarımızla irtibatı devam ettirmesini son derece normal bir olay olarak görüyoruz" dedi. 

Macar bakan, "AB ile sığınmacı anlaşması imzalandığından beri Avrupalı liderlere neredeyse Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ve hükümetini kim daha sesli şekilde eleştirebilir diye yarış içindeler. Bu çok büyük bir hata" dedi.

AA
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