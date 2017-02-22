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''MADONNA BENİ ALDATTI''

''Madonna beni aldattı''

Madonna’nın evlat edindiği Afrikalı ikiz kardeşlerin babası, aldatıldığını iddia etti

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Madonna’nın Doğu Afrika ülkesi Malavi’den evlat edindiği ikiz kız kardeşlerin babası, evlat edinme işleminin sürekli olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Adam Mwale, mahkeme kararıyla Madonna’ya verilen çocuklarının geçici bir süre şarkıcının yanında kalacakları, daha sonra Malavi’ye dönecekleri şeklinde bir yanlış yönlendirme yapıldığını iddia etti. Mirror gazetesine konuşan Mwale, “Bana ilk başta Esther ve Stella’nın zengin bir kadına verildiği, o kadının çocuklara iyi eğitim vereceği, daha sonra bana geri göndereceği, çocukların benimle yaşayacağı ve kadının da aileme yardım edeceği söylendi” dedi. “Şimdi bana evlat edinmenin sürekli olduğunu söylüyorsunuz. Bu doğru olamaz. Doğru olmasını istemiyorum” diyen Mwale, “Ben onların babasıyım ve daima babaları olarak kalacağım” ifadesini kullandı. Eşi Patricia’nın ölümünden iki yıl sonra yeniden evlenen Mwale, ikizlerini yetimhanede düzenli olarak ziyaret ettiğini ve eğitimleri için çalıştığını söyledi.

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