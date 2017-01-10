MAĞARADAN PKK SİLAHLARI ÇIKTI !

Mağaradan PKK silahları çıktı !

Siirt'te kırsal alanda yapılan bir operasyonda mağaranın içinden PKK'lılara ait silah ve mazot çıktı.

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Siirt'in Baykan İlçesi'nde güvenlik güçlerinin bir ihbar sonucu kırsal alandaki bir mağara içerisinde yaptığı PKK'lı teröristlere ait 2 kaleşnikof tüfek ve 20 litrelik 2 bidon dolusu mazot bulundu.

Baykan İlçesi'nde alınan bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri, kırsal alandaki bir mağarada arama yaptı. Aramada, PKK'lı teröristlere ait 2 kaleşnikof tüfek ile bir miktar yakıt bulundu. Siirt Valiliği'ince konuya ilişkin yapılan yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca alınan istihbarı bilgi neticesinde Baykan İlçesi mülki sınırları içerisinde bulunan bir mağara içerisince bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen, 2 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 çuval içerisinde muhtelif yaşam malzemesi, 2 adet 20 litre bidon içerisinde mazot, 8 pet şişe içerisinde benzin ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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