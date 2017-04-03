Arabistan'ın en iyisi Tuba ve Kıvanç oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün, Arabistan'da yapılan ankette de en iyi kadın ve erkek oyuncu seçildi.

Türkiye'de oynadıkları her dizi reyting rekorları kıran Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün, Arabistan'da yapılan ankette de en iyi kadın ve erkek oyuncu seçildi.



Arap dünyasında yapılan bir ankette en iyi Türk kadın oyuncu Tuba Büyüküstün, en iyi Türk erkek oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ seçildi.



ANKET DÜZENLENDİ



Merkezi Suudi arabistan'da bulunan 'sayidaty isimli, araştırma, yayıncılık ve pazarlama şirketi, Arap dünyasında çeşitli alanlarda 2016'nın en iyileri konusunda anket düzenledi.



TUBA VE KIVANÇ AÇIK ARA BİRİNCİ OLDU



En iyi Arapça şarkıcıdan, en iyi Arap kadın ve erkek oyuncular, en iyi video klibe kadar Kçeşitli alanlarda düzenlenen ankette 'En İyi Türk Erkek Oyuncu' dalında Kıvanç Tatlıtuğ, 'En İyi Türk Kadın Oyuncu' dalında ise Tuba Büyüküstün birinci seçildi.

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Ankette, en iyi Arap kanalı ise MBC seçildi.