Bella Hadid: Müslüman olmaktan gurur duyuyorum

Son dönemin en gözde top modellerinden Bella Hadid, Porter dergisine verdiği röportajda, "Müslüman olmaktan gurur duyuyorum" dedi.



Filistin asıllı Ürdünlü iş adamı Mohamed Hadid'in Hollandalı model Yolanda Foster ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Bella Hadid, Terry Richardson'ın objektifine poz verdi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikalarına ilişkin bir soru üzerine 20 yaşındaki model, "Benim babam da ABD'ye bir göçmen olarak geldi. Her zaman dindar bir adam oldu ve hep bizimle birlikte dua ederdi. Bir Müslüman olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



Hadid, bir göçmen çocuğu olarak dünyaya gelmenin hayata bakışını da şekillendirdiğini sözlerine ekledi.



ABD'li model, şarkıcı The Weeknd ile ayrılığına ilişkin olarak ise "Yeni bir ilişkiye başlamak için acele etmiyorum" şeklinde konuştu.