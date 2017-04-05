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  1. 05 Nisan 2017 13:03

Caner, eşi Berke'yi bırakıp gidiyordu

Türkiye'nin yıllardır milli damat adayı olarak bilinen Caner Toygar'ın düğününe bu olay damgasını vurdu.

Caner, eşi Berke'yi bırakıp gidiyordu
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Muhteşem bir düğünle dünya evine giren Caner Toygar ile Berke'nin düğününde misafirleri şaşkına çeviren anlar yaşandı. Yüzüğünü takmayı unutan Caner, Berke'nin sözlerine fazla dayanamadı ve düğün yerini terk etmek istedi. Olayın 1 Nisan şakası olduğunu anlayan Esra Erol, herkese rahat bir nefes aldırdı.

Atv ekranlarında yayınlanan ve  Esra Erol'un hazırlayıp sunduğu  ''Esra Erol'da''nın önceki gün yayınlanan bölümünde Caner ile Berke'nin düğün görüntüleri yayınlandı.

CANER DÜĞÜNÜ TERK ETMEK İSTEDİ
Muhteşem bir düğünle dünya evine giren Caner Toygar ile Berke'nin düğününde misafirleri şaşkına çeviren anlar yaşandı.

Yüzüğünü takmayı unutan Caner, Berke'nin sözlerine fazla dayanamadı ve düğün yerini terk etmek istedi.

Duruma el atan başarılı sunucu Esra Erol, olayın ''1 Nisan'' şakası olduğunu anlaması salondaki herkese rahat nefes aldırdı.

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