Caner, eşi Berke'yi bırakıp gidiyordu

Muhteşem bir düğünle dünya evine giren Caner Toygar ile Berke'nin düğününde misafirleri şaşkına çeviren anlar yaşandı. Yüzüğünü takmayı unutan Caner, Berke'nin sözlerine fazla dayanamadı ve düğün yerini terk etmek istedi. Olayın 1 Nisan şakası olduğunu anlayan Esra Erol, herkese rahat bir nefes aldırdı.



Atv ekranlarında yayınlanan ve Esra Erol'un hazırlayıp sunduğu ''Esra Erol'da''nın önceki gün yayınlanan bölümünde Caner ile Berke'nin düğün görüntüleri yayınlandı.

CANER DÜĞÜNÜ TERK ETMEK İSTEDİ

Muhteşem bir düğünle dünya evine giren Caner Toygar ile Berke'nin düğününde misafirleri şaşkına çeviren anlar yaşandı.

Yüzüğünü takmayı unutan Caner, Berke'nin sözlerine fazla dayanamadı ve düğün yerini terk etmek istedi.

Duruma el atan başarılı sunucu Esra Erol, olayın ''1 Nisan'' şakası olduğunu anlaması salondaki herkese rahat nefes aldırdı.

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