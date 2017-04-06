Davut Güloğlu'nun avukatı istifa etti

Davalık olan Davut Güloğlu- Sıla Gençoğlu cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Davut Güloğlu'nun, Sıla Gençoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava dosyasının gönderildiği Uzlaştırma Bürosunda tarafların uzlaşamadıkları belirtildi. Bu arada Güloğlu'nun avukatı da istifa etti.

Şarkıcı Davut Güloğlu'nun, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na hakaret iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dosyasının gönderildiği Uzlaştırma Bürosunda taraflar anlaşamadı.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, sanık Davut Güloğlu ve şikayetçi Sıla Gençoğlu'nu avukatları temsil etti. Mahkeme hakimi, Uzlaştırma Bürosundan tarafların uzlaşamadığına dair evrakın geldiğini açıkladı. Duruşmada, sanık Güloğlu'nun avukatı Emrullah Gözcü, reddihakim taleplerinin bir üst mahkemece kanuna aykırı şekilde reddediğini savunarak, bu nedenle dosyadan istifa ettiğine dair dilekçesini mahkemeye sundu.

Bunun üzerine söz alan şikayetçi Sıla Gençoğlu'nun avukatı ise Güloğlu'nun avukatının istifasının davayı uzatmaya yönelik olduğunu ileri sürerek, davanın karara bağlanmasını talep etti. Mahkeme, sanık Güloğlu'na, avukatı Emrullah Gözcü'nün istifa ettiğinin bildirilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 7 Ağustos 2016'da düzenlenen Yenikapı mitingine katılıp katılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum." demişti. Sıla, bu sözlerinin sorulduğu Davut Güloğlu'nun ifadeleri üzerine şarkıcı hakkında şikayetçi olmuştu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Davut Güloğlu hakkında "basın-yayın yoluyla hakaret" suçundan 4 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Bir önceki celsede, mahkeme hakiminin savunmadaki ifadeleri tutanağa geçirmediğini ileri süren Güloğlu'nun avukatı Emrullah Gözcü, reddihakim talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren Nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, istemi reddetmişti.