Demet Akalın ve ailesinin Dubai tatili kötü bitti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile tatil için Dubai'ye gitmişti. Akalın ile kızı Hira tatilin son gününde yedikleri balıktan zehirlendi. Aile dönüşuçağında büyük panik yaşadı. Okan Kurt eşi ve kızı için uçağı İran'a döndürmeyi düşündü.

OKAN KURT ZEHİRLENEN EŞİ VE KIZI İÇİN UÇAĞI İRAN'A DÖNDÜRMEYİ DÜŞÜNMÜŞ

Demet Akalın, zehirlenme sonrası Instagramdan fotoğraf paylaşarak yaşadıklarını anlattı. Yazdığı yazı şöyleydi: Tatil demeye dilim varmıyor. Zehirlenip döndük. Uçakta THY hosteslerinin ilgisine, adını bilmediğim bir babaya, gözlerimi açtığımda bizim için çırpınan hanimefendiye, uçağı İran'a döndürmeyi düşündürecek kadar gözünü karartan babamıza (Okan Kurt) İngiliz doktora, bizi iyileştiren hastaneye teşekkürler.