Bakanlıklardan personel alımı açıklaması
Rusya'da metro istasyonuna terör saldırısı
Memur ve emekliye enflasyon zammı
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 03 Nisan 2017 19:54

Demi Rose'dan büyük sürpriz

Ünlü model Demi Rose 4 milyon takipçisine güzel bir sürpriz yaptı.

Demi Rose'dan büyük sürpriz
A+ A-

Sosyal medyayı en aktif kullanan modellerde olan Demi Rose, geçtiğimiz gün 4 milyon takipçisine güzel bir sürpriz yaptı.

Rap'çi Tyga ile kısa süreli bir ilişki yaşadığında magazin gündemini meşgul eden Demi Rose, instagram paylaşımıyla dikkati çekti.

Demi Rose, geçtiğimiz gün 4 milyon takipçisine güzel bir sürpriz yaptı.

Ten rengi üçgen bikinisiyle bir video ve fotoğraf paylaşan 22 yaşındaki güzel, takipçilerine öpücük göndermeyi ihmal etmedi.



İngiliz model , paylaşımına "Yaza hazırım" notunu düştü.

sürpriz , instagram , demi rose , model