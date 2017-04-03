Demi Rose'dan büyük sürpriz

Sosyal medyayı en aktif kullanan modellerde olan Demi Rose, geçtiğimiz gün 4 milyon takipçisine güzel bir sürpriz yaptı.

Rap'çi Tyga ile kısa süreli bir ilişki yaşadığında magazin gündemini meşgul eden Demi Rose, instagram paylaşımıyla dikkati çekti.



Demi Rose, geçtiğimiz gün 4 milyon takipçisine güzel bir sürpriz yaptı.



Ten rengi üçgen bikinisiyle bir video ve fotoğraf paylaşan 22 yaşındaki güzel, takipçilerine öpücük göndermeyi ihmal etmedi.





İngiliz model , paylaşımına "Yaza hazırım" notunu düştü.