"Fi Çi Pi" dizisinde yine ateşli sahneler

Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Ozan Güven'in başrollerini paylaştığı dizi gündemden düşmüyor. Dizinin basına yansıyan fotoğraflarında oyuncuları yatak odası dışında görmek pek mümkün olmadı. Konuk oyuncu Özge Özpirinçci için servis edilen fotoğraflarda da gelenek bozulmadı.

Akilah Azra Kohen’in çok satan Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan Fi, son zamanların gerek oyuncu kadrosu, gerek sevişme sahneleriyle en çok konuşulan dizisi…

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç ve Tülay Günal'ın paylaştığı dizinin ilk 5 bölümüne Özge Özpirinçci konuk olacak.

2. bölümde tanınmış bir oyuncu olan Sıla karakteriyle diziye giren Özpirinçci ilk kez bu kadar cesur! Sempatik oyuncunun sahnesi başrol oyuncusu Can Manay (Ozan Güven) ile sevişirken başlıyor.