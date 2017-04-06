İrem Derici: ''Aleyna Tilki'yi kıskanıyorum''

'Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu İrem Derici oldu. Cuma günü ekrana gelecek programın yayınlanan fragmanında, İrem Derici'nin samimi itirafları dikkat çekti.

SAĞLIKSIZ YÖNTEMLERLE ZAYIFLAMIŞ

30 yaşından sonra kendisine aşık olduğunu söyleyen İrem Derici, sağlıksız yöntemlerle zayıfladığını itiraf etti. Ancak Helin Avşar'ın iddia ettiği gibi ilaç kullanmadığını söyledi.

"4 YILDA ÇOK PARA KAZANDIM, HEPSİNİ YEDİM"

İrem Derici, 4 yıl boyunca çok para kazandığını ama hepsini yediğini söyledi. Harun Kolçak ve Mustafa Ceceli ile düet yaptığını hatırlatan İrem Derici, "Düetisyen oldum!" dedi.

"ALEYNA'YI KISKANIYORUM"



Hülya Avşar'ın ''Aleyna Tilki'yi kıskanıyor musun?'' sorusuna ise önce "Hayır tapıyorum" diyen İrem Derici, sonra "Kıskanıyorum ulan! Aleyna'yı kıskanıyorum!" dedi.

