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  1. 04 Nisan 2017 23:32

Mustafa Ceceli "evet" diyecek

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, referandumda hangi oy kullanacağını açıkladı.

Mustafa Ceceli evet diyecek
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Başbakan Binalı Yıldırım, anayasa referandumuyla ilgili sanatçılarla bir araya geldi. Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, "Ben evet diyeceğimi söyledim" dedi.

Toplumun her kesimiyle temas kurmanın önemine dikkat çeken Mustafa Ceceli, “Buluşmayı çok olumlu buluyorum. Sanat camiasının düşüncelerini ve fikirlerini almaları, bu konuda beklentileri dinlemeleri bence çok önemli. Göz önünde olan insanlar olarak, eşimiz dostumuzdan tutun herkes bize bu konudaki görüşümüzü soruyor. Ben zaten ‘Evet’ diyeceğimi söyledim. Bu 18 maddeyi incelemiş biriyim. Toplumun her kesimiyle temas kurmak önemli. Bunu sadece tek tarafın değil de diğer taraflarında yapmasını isterim” dedi.

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