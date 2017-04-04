Nebahat Çehre’yi alzheimer korkusu sardı

73 yaşında unutkanlık sorunu yaşamaya başlayan usta oyuncuyu alzheimer korkusu sardı. Güzellik ve genç kalma sırları her zaman merak konusu olan Çehre, kısa süre önce hamamda kese yardımıyla cildinin yenilendiğini dile getirmişti. Ayrıca düzenli uyku, bol su ve sağlıklı beslenmeyle de bunu desteklediğini anlatmıştı.

Güneş’te yer alan iddiaya göre ünlü isim son zamanlarda unutkanlık sorunu yaşıyor. Yakın çevresinin söylediğine göre Nebahat Çehre'de unutkanlık başlamış. Hatta bu durum o kadar ciddi boyutlara ulaşmış ki, dostları Çehre'nin bir doktora görünmesi gerektiğini söylemişler.

2013 yılında da usta oyuncunun alzheimer olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış fakat asılsız çıkmıştı.

Sözcü