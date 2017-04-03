Seda Akgül'den sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Geçtiğimiz yıla, verdiği kilolar ve 4 ay süren evliliğiyle damga vuran Seda Akgül yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. İşte Seda Akgül'ün sosyal medyayı sallayan paylaşımı...

Verdiği kilolar ve sadece 4 ay süren evliliğiyle geride bıraktığımız yıla damga vuran Seda Akgül yaptığı paylaşımla dikkat çekti.



Kısmetse Olur programının sunucusu Seda Akgül, kilo verdikten sonra bambaşka bir görüntüye kavuşmuş geçen yaz yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti.



Zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtan Akgül’ün son paylaşımı sosyal medyada olay oldu.





Evinde çekilmiş seksi bir kareyi yoruma kapalı bir şekilde paylaşan Seda Akgül, fotoğrafın altına şunları yazdı:



“Bana aşık olduğunu, bayıldığını, çok önemseyip değer verdiğini iddia eden bütün beylere bir duyurum var… Sabah doktora gittim. Tek arayan annemdi… Hanımlar akıllı olun!”