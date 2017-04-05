Sonsuz Aşk, Recep İvedik'i tahtından etti

Recep İvedik 5 vizyona girdiği günden bu yana gişede en çok iş yapan film oldu. Recep İvedik 5, 2 Nisan tarihi itibariyle 7 milyon izleyici barajını aştı ve 7 milyon 93 bin kişi tarafından izlendi.

Recep İvedik 5, tüm zamanların en çok izlenen Türk filmi sıralamasında Recep İvedik 4’ü geçmeye bir adım daha yaklaştı. Recep İvedik 4, 7 milyon 369 bin kişi tarafından izlenmişti. Recep İvedik 5, böylece 82 milyon 854 bin lira gişe hasılatı elde etti.

HAFTA İÇİ BİRİNCİSİ “SONSUZ AŞK” OLDU

Geçen hafta içi en çok izlenen filmi ise, başrollerinde Murat Yıldırım ve Fahriye Evcen’in oynadığı “Sonsuz Aşk” oldu.

Box Office’den derlenen bilgilere göre, 24 Mart’ta vizyona giren Sonsuz Aşk, 24-30 Mart haftasında 215 bin 950 kişi tarafından izlendi. Geçen haftanın en çok izlenen ikinci filmi 213 bin 277 seyirci ile “Recep İvedik 5” oldu. Listenin 3. sırasında ise, 169 bin 611 seyirci ile Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğini üstlendiği “Tatlım Tatlım” filmi yer aldı.