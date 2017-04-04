Survivor'da büyük kavga ! Sabriye tekme attı

Survivor'da dün tansiyonu yüksek anlar yaşandı. Survivor yarışmasının ada konseyinin ardından Serhat ve Adem birbirlerine girdiler.. Çıkan tartışmaya Sabriye ve diğer yarışmacılarda dahil olunca ünlüler takımı gergin anlar yaşadı.. Sabriye, Serhat'a tekme atmaya çalışırken, Adem'de oldukça sert sözler söyledi.. Peki bu olayların ardından dün akşam oynanan ödül oyununu kim kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

Survivor 2017'de birleşme partisi öncesi artık son ödül oyunları oynanmaya başladı. Geçtiğimiz akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı dün akşam ödül için soluksuz mücadele etti. Gönüllüler takımı bu hafta kaybettikleri ceza oyununun ardından her oyunun ilk etabına -1'de başladı. Ünlüler takımıda bu anlamda oldukça avantajlıydı. Acun Ilıcalı ödülü açıkladığı anda iki takım yarışmacılarıda şok oldu. Muhteşem bir kahvaltı ödülü kazanan takımı bekliyordu. Ünlüler takımı oyunun 2 etabında da rüzgar gibi eserek oyunu 2-0 kazanıp ödüle ulaştılar.

SURVİVOR'DA BU AKŞAM KİM ELENECEK?

Survivor yarışmasında dün akşamki olayların ardından bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Survivor'da Erdi, Berna, Adem ve Sabriye elenme adayı olara konseyde çıkan isimlerdi. Şimdi gözler bu akşamki SMS sonuçlarında olacak. Rakiplerinden daha düşük SMS'i alan yarışmacı Survivor'a veda edecek.

BİRLEŞME PARTİSİ MÜJDESİ

Survivor birleşme partisinin muhteşem olacağı haberini Acun Ilıcalı son bölümde gerçekleşen konseyde verdi. Acun Ilıcalı muhteşem bir birleşme partisi için hazırlıkların yapıldığını söyledi. Survivor 2017'de birleşme partisi önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek ve Ünlüler ve Gönüllüler'in adaları partinin ardından birleşecek.

PAZAR AKŞAMI YAŞANANLAR

Survivor'da dün akşam kim elenecek sorusuna cevap bulmak için 4. elenme adayı seçildi. Gönüllüler takımının kaybettiği oyunun ardından 2 aday çıkmıştı. Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında tam anlamıyla ortalık karıştı. Oyun sırasında kavga eden Serhat ve Sabri'yenin bu tartışması konsey akşamına da taşındı. Bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanana Serhat Akın, Adem'in adını söylerken, Takım kararıyla Sabriye seçildi..

Yaşanan tüm olumsuz durumlarından ardından adada kavga çıktı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Sabriye'nin Serhat'a vurmaya çalıştığı dikkat çekiyor.

ADA KONSEYİNİN ARDINDAN SERT KAVGA!

Ada konseyinin ardından ünlüler adasında işler karıştı. Neredeyse bütün yarışmacıların dahil olduğu tartışmada Sabriye'nin Serhat'a tekme atmaya çalıştığı görülüyor. Kavganın ilerleyen anlarında Adem ile Serhat'ın birbirine girdiği dikkat çekerken, yeni bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara ciddi bir uyarıda bulunduğu gözleniyor..

SURVİVOR'DA KİMLER ELENME ADAYI OLDU

Dokunulmazlık oyunlarının ilk serisini kaybeden gönüllüler takımı, takım kararyıla Erdi'nin adını yazarken, bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan Ogeday'da, Berna'nın adını söylemişti. Bu sonuçların ardından gönüllüler takımında Erdi ve Berna, ünlüler takımında ise Adem ve Sabriye elenme adayları oldular

BİRLEŞME PARTİSİ ÖNCESİ KİM GİDECEK?

Birleşme partisinden öncesi son eleme haftasında ellerinden gelene tüm gayreti gösterselerde birer oyun kaybederek takımlarından ikişer kişiyi yazmak zorunda kaldı. Ünlüler takımından Furkan ve Tuğçe'nin bireysel dokunulmazlığı alarak 2 hafta öncesinden birleşme partisini garantilemesi ile kaybedilen oyunların ardından bu isimler yazılamadı.

ACUN ILICALI SERHAT'I UYARDI

Sabriye ile oyun alanında tartışmasının ardından araya giren Acun Ilıcalı, Serhat Akın'ı uyardı. 'Çok fazla agresif konuştuğunu ve takım arkadaşını kışkırttığını' söyleyen Ilıcalı, Serhat'a 'bir bayanla konuşuyorsun, lütfen biraz daha dikkat' demesi üzerine Serhat, Sabriye'den özür diledi.