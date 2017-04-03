Ünlü oyuncular Fransa'yı büyüledi

'Fi'nin yıldızları Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç ve Mehmet Günsür Cannes'da televizyon fuarına katıldı.

Türkiye'de cuma günü internette 3 bölüm yayınlanan 'Fi'nin yıldızları Cannes'da televizyon fuarına katıldı. Serenay Sarıkaya, uzun paçalarıyla yerleri süpürdü. Berrak Tüzünataç ise, göbeğini açıkta bırakan büstiyerini beyaz çizmelerle tamamladı.

Geçtiğimiz Cuma Türkiye’de internet üzerinden yayınlanmaya başlayan ve başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç’ın üstlendiği Fi dizisi izleyenlerden tam not aldı.

Türkiye’de ilk 3 bölümü yüklenen dizinin başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç, Fransa’daki televizyon programları formatlarının görücüye çıktığı fuara katıldı.



Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç, Cannes’daki fuar sırasında objektiflere poz verdi. International Television Programs Market (Uluslararası Format Fuarı)’a katılan Fi dizisinin yıldızları fuarda tüm dikkati üzerine çekti.

Kırmızı takımıyla hem seksi hem de maskülen görünen Sarıkaya, olması gereken sınırdan uzun paçalarıyla yerleri süpürdü. Tüzünataç ise büstiyer ve bot kombiniyle tam da altı kaval, üstü şişhaneydi.