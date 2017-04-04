Yıldız Tilbe yıllardır süren davayı kaybetti.

Yıldız Tilbe, geride bıraktığımız akşam twitter hesabından kaybettiği bir davanın sonucuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre Yıldız Tilbe’nin 13 yıldır süren alacak davası aleyhine sonuçlanınca, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Alınan sonuca son derece üzüldüğü ve sinirlendiği belli olan Tilbe, çok sayıda paylaşımda bulunarak haksızlığa uğradığını iddia etti.



Hesabından bununla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunan Yıldız Tilbe’nin yazdıkları şunlar:



“Atmadığım taklit bir imzayla zarara uğradık deyip bunu para cezasına çevirtip yasal yaptırımla yıllarıma haciz koymaları çok ağırıma gidiyor. Benim kime hangi yıllarda kaç albüm yapıp sattığım bellidir. Bana albüm yapan kimse zarara uğramadı. Atmadığım imzalı mukavelenin, uğradık denen zararı nasıl bi zarardır ki herbir şeyime bugünüme ve yıllarıma haciz koyuldu. Ben böyle bir mukavele imzalamadım. İmzalasaydım yerine getirirdim. Şartları benim için ağır değil. Fakat imzalamadığım bir mukaveleyi niye neden… Bazı kişiler davanı insan hakları mahkemesine taşı diyorlar. Ben niye ülkemi başkalarına şikayet etmek zorunda bırakılayım ki, ben niye zarara uğratayım. Şarkılar tüm zamanlı hala dijital cd.ve bir sürü şekilde paraya dönüyor, bana mı geliyor? Bütün albümlerim sizde bütün platformlar elinizde siz bütün kurumların içinde başında, parayı toplayan dağıtan siz, haczeden de siz… Beni bitirmeye and içmişler böyle bir nefret olabilir mi, ben size ne yapmışım ki bu kadar nedir yani! 23 yıldır şarkı söylüyorum 13 yıldır bu davayla uğraşıyorum ne günah işledim bilmiyorum. Ben kimseyi onlarca trilyon zarara uğratmadım uğratamadım. O Allah çok büyük bana güç ve kuvvet versin ömür versin ben çalışır öderim fakat siz hiç bi şekilde ödeyemezsiniz bu da tesellim olsun. Benim şarkılarım hala satıyor dinleniyor, tıklanıyor, indiriliyor, bindiriliyor, açılıyor… Beni taşlarken duvarı arkasına saklandığınız evin sahibi sizi bilse semtine koymazdı. Bu yazdıklarımın hiç bir kurum ve isimle ilgisi yoktur. Alakalı kişiler kendini billir. Sus sus sus nere kadar yani! Sen biliyorsam herkes öğrenebilir. Madem dava bitti, cezam kesildi o zaman geçmiş olsun herkes de duysun. İşimle arama giren, bu işten nefret etmem için her şeyi yapan ve yaptıran, kafamı ve hislerimi bilinçli bozan kişileri Allah’a havale ettim. Kusura bakmayın, biraz ağır geldi.”



DAVANIN TARAFLARINDAN ERDEM CANLI YAYINDA KONUŞTU



Konunun tarafı yani Yıldız Tilbe’yle olan davasını kazanan müzik yapımcısı Deniz Erdem, Duymayan Kalmasın programına katılarak şu açıklamalarda bulundu: “Yıldız Tilbe bizden 2004 yılında 310 bin dolar para aldı, ödemedi. Kendisinin yazdığı gibi bunun albümle alakası yok. Ev alacağını söyleyerek benden para aldı. Bu sırada kendisiyle yeni bir sözleşme yapmıştık. Ancak bu sözleşmenin koşullarına uymadı ve Erol Köse ile anlaştı. ‘Dava aç paranı alabilirsen al’ dedi. Bu dava 4 defa bilirkişiye gitti. Bilirkişinin karşısına çoğu kez tuhaf şekillerde çıktı. Kendisini belki de fakir göstermek adına, ayağına farklı ayakkabılar giydi, salaş kıyafetlerle heyetin karşısına çıktı.”