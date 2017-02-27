  • Hırsıza vatandaştan meydan dayağı
  • Memura karne geliyor ! Düşük not alan yandı
  • Oscar Ödülleri Töreni'nde tarihi skandal
  • Tehlikeli gelişme ! ÖSO ile Esad rejimi çatıştı
  • Yunan Bakan'dan Kardak için küstah sözler

MAĞAZLARDA %50+%20 İNDİRİM TUZAĞI

Mağazlarda %50+%20 indirim tuzağı

Kış sezonu stoklarını tüketmek için mağazalar büyük indirim kampanyaları yaparken, uzmanlar bu kampanyalardaki kandırmacalara karşı tüketicileri uyardı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Tekstil ve ayakkabıda sezon sonu kampanyaları hız kazandı. Firmalar indirim düğmesine bastı. Ancak indirimlerle birlikte türlü oyunlar da devreye girdi. Tüketici dernekleri; bu oyunlara karşı tüketicileri uyarırken, özellikle çift yüzdeli indirimlere dikkat çekti.
 
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ilkbahar sezonuna geçiş sürecinin yaşandığı bugünlerde mağazacılık sektörünün müşteri çekmek için yeni formüller ürettiğini söyledi. Fiyatların tüketiciler tarafından takip edilmesi sonucu indirim dönemlerinde beklediğini bulamayan satıcıların yeni taktikler geliştirmeye başladıklarını vurgulayan Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: 
 
"Firmalar, mağazaların vitrin camlarında, ilan ve tabelalarında 2 kez yüzdelik indirim oranı belirterek gerçeğinden daha fazla indirim yapılıyormuş algısı yaratmaya çalışıyor. Bir giyim firması, cekette 'yüzde 50 + yüzde 20 indirim' yazarak sanki yüzde 70 indirim yapıyormuş gibi görünüyor. Aslında bu indirim, yüzde 60'a denk geliyor ama birçok tüketici bunu fark etmiyor. 100 liralık bir üründe 70 lira indirim yapıyor sanıyorsunuz ama ödemeye gelince 60 lira indirim ortaya çıkıyor çünkü ikinci indirimi genellikle ilk yapılan indirimden sonra oluşan düşük fiyat üzerinden uyguluyorlar. Tüketiciler bu tür aldatmacalara karşı dikkatli olmalı."
 
ÖNCE ARTIŞ SONRA İNDİRİM

Etiket aldatmacası konusunda da vatandaşları uyaran Aydın Ağaoğlu, "Fiyatı 50 lira olduğu halde 49 lira 99 kuruş gibi sonu 9'lu rakamla biten etiketli ürünler de tüketicileri aldatmaya yöneliktir" iddiasında bulundu. Ağaoğlu, alışveriş merkezlerinde özellikle '3 al, 2 öde' şeklinde indirim ve taksit kampanyalarının da 'tuzak' olabileceğini savunarak, "Bunda da tüketiciler ihtiyacı dışında alışveriş yapıyor" dedi. Bazı mağazaların 'sezon sonu indirimi' diye 100 liralık ürünü önce 250 liraya yükselttiğine işaret eden Ağaoğlu, "250 lira yapılan 100 liralık ürün yüzde 50 indirimle 125 liraya düşüyor. Burada da 'yüzde 20 indirim var' diyor, 125 liranın yüzde 20'sini indiğin zaman gerçek fiyatı olan 100 liraya alıyorsunuz" diye konuştu.

Sabah

Sabah
450
-
Gelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyorGelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyor
Çocuğu olmayan Fetullah Gülen'e koşuyormuş !Çocuğu olmayan Fetullah Gülen'e koşuyormuş !
Süper mini eteğiyle zorlandıSüper mini eteğiyle zorlandı
Sedar Ortaç ilaçlara servet ödüyorSedar Ortaç ilaçlara servet ödüyor
Şarkıcı Yalın hesaba itiraz ettiŞarkıcı Yalın hesaba itiraz etti
Bakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklamaBakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklama
Mide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlarMide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlar
Suriye ordusu El Bab'da operasyon düzenlediSuriye ordusu El Bab'da operasyon düzenledi
Kılıçdaroğlu, Erbakan'ı anma töreninde konuştuKılıçdaroğlu, Erbakan'ı anma töreninde konuştu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS