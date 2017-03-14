Mahalle bekçileri için geri sayım...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri" alımında aday değerlendirmelerinin ilk etabı bitmek üzere.

Vatan gazetesinden Arif Taşkın'ın haberine göre İçişleri Bakanlığı bekçi alımları için İstanbul'da geçen cuma günü başladığı sözlü sınavları sonlandırıyor. 10 Mart'ta başlayan sınavalar 16 Mart'ta tamamlanacak ve sözlü sınavdan geçen adaylar yazılı sınava hak kazanacak.



İstanbul'un ilçelerinde kaymakam başkanlığında toplanan sözlü heyetinde ilçe emniyet müdürü, bir komiser, ilçe milli eğitim müdürü ve doktor ya da psikolog da hazır bulunacak. Çeşitli testlerden geçecek bekçi adaylarının psikolojik ve bedenen göreve hazır olup olmadıkları uzman doktorlar tarafından tespit edilecek. Emniyet birimlerine bağlı müdür ve komiserler ise heyette adayların kendi alanlarıyla ilgili çalışma yapacak



SÖZLÜ SINAVDA BARAJ



70 puan Beş gündür İstanbul'da devam eden sözlü sınavdan 100 üzerinden en az 70 alan adaylar çarşı ve mahalle bekçiliği için yazılı sınavına girebilecek. Yazılı sınavda ise sosyal bilgiler, fen bilgisi ve hayat bilgisi derslerinden soruları cevaplandıracaklar.



7 BİN ALIM YAPILACAK



İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce İstanbul Valiliğine verilen 700 mahalle ve çarşı bekçisi alımı kadro hakkı büyütülerek Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep ve Hatay da dahil edildi. Türkiye genelinde ilerleyen zamanlarda 7 bin bekçi alımı daha yapılacak

