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MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ !

Mahalle savaş alanına döndü !

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi gözaltına alındı.

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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silah, sopa ve  taşların kullanıldığı kavgada 8 kişi gözaltına alındı.

Malazgirt Mahallesi'nde iki grup arasında ev satma yüzünden tartışma  çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen, pompalı tüfekler ile taş ve sopaların  kullanıldığı olayda, mahalle içerisinde bulunan araçlarda hasar oluştu.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekipleri,  kavga eden gruplara müdahale etti. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kavgaya karıştığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili  soruşturma sürdürülüyor.

AA
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