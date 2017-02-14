Mahalle savaş alanına döndü !

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silah, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 8 kişi gözaltına alındı.

Malazgirt Mahallesi'nde iki grup arasında ev satma yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen, pompalı tüfekler ile taş ve sopaların kullanıldığı olayda, mahalle içerisinde bulunan araçlarda hasar oluştu.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekipleri, kavga eden gruplara müdahale etti. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kavgaya karıştığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.