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MAHALLELİ DEDAŞ BİNASINI BASTI !

Mahalleli DEDAŞ binasını bastı !

Batman'da 5 gündür sık sık elektriklerin gitmesi sonucu mahalleli DEDAŞ binasını bastı.

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Batman merkez Bağlar Mahallesi'nde oturan bir grup, 5 gündür sık sık elektriklerinin kesildiğini belirterek Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) Batman İl Müdürlüğü'ne girmek istedi. Gerginlik, polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Merkezde Bağlar Mahallesi'nde 5 gündür sık sık elektrik kesıntilerinin yaşanması üzerine vatandaşlar, DEDAŞ İl Müdürlüğü'ne yürüdü. 100 kişilik grup, Mahalle Muhtarı Mahzar Yiğit ile birlikte DEDAŞ İl Müdürü Yusuf Acar ile görüşmek için binaya geldi. Binadaki görevliler, içeriye girişlere izin vermeyince gerginlik çıktı ve İl Müdürü Acar ile muhtar Yiğit arasında itişmeler oldu. Kısa süreli gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Yaşananlara tepki gösteren Bağlar Mahallesi Muhtarı Mazhar Yiğit, elektrik kesintisinden dolayı defalarca yetkililere bildirmelerine rağmen, sorunlarının çözülmediğini öne sürdü. Yiğit, "Bağlar Mahallesi'nde 57 trafolarımız var. Sürekli elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu durumu defalaralarsa söyledik. Astım, bronşit hastamız olduğunu söyledik. Yazışmalar yaptık. Daha sonra DEDAŞ Müdürü Yusuf Açar mahalleye geldi vatandaşlara geldi bana diyor ki "Direği kuracaksın, çembere alacaksın ondan sonra bakarım 5 güne kadar kurabiliriz" dedi. Ben kendisine dedim ki 5 gündür elektriğimiz yok, bunu yapmayın. Gelin bu sorunu çözelim dedim. Yine ısrar etti, "Git direğini al, kur o zaman bakarız" dedi. Vatandaş 5 gündür karanlıkta kalıyor, yapmamakta direniyorlar. DEDAŞ ile Bağlar Mahallesi arasında 1 kilometre mesafe var. Tamam, kaçak varsa ben de karşıyım ama gelin görevinizi yapın diyoruz. Bu kadar vatandaş gelmiş kapısına zahmet edip kapıya inip bir açıklama yapmıyor. Biz de bu sorun çözülene kadar buraya geleceğiz" dedi.

DEDAŞ yetkilileri, mahalledeki 2 trafonun aşırı yüklemeden dolayı kesintinin olduğunu belirterek, sorunu en kısa sürede çözeceklerini açıkladı.

DHA
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