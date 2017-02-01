YEREL HABERLER
Kahramanmaraş Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

MAHALLENİN SOSYAL MEDYA MUHABİRİNE SIFIR OTOMOBİL

Mahallenin sosyal medya muhabirine sıfır otomobil

Kahramanmaraş'ta mahalledeki gelişmeleri takip ederek, sosyal medyada yayınlayan 48 yaşındaki engelli Yahya Marangoz'a hemşehrilerinden büyük jest geldi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kahramanmaraş'ta sosyal medya üzerinden yaşadığı mahalledeki gelişmeleri takip eden ve hesabından yayınlayan 48 yaşındaki ortopedi engelli Yahya Marangoz'a hemşehrileri soğuk havadan etkilenmemesi için sıfır otomobil hediye etti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı İğde Mahallesi'nde yaşayan Yahya Marangoz, 6 yıl önce tanıştığı sosyal medya sayesinde hem hayatını hem mahallesini değiştirdi.

Evli ve üç çocuk babası olan ve herhangi bir işte çalışmayan Yahya Marangoz, hayatını mahallesine adadı. Yahya Marangoz, "Son 6-7 yıldır sosyal medya üzerinden İğde Mahallemizin haberlerini yapıyorum. Hastalar, vefat edenler, düğünler gibi yaşanan gelişmeleri ve etkinlikleri hemşehrilerimizi bir araya getirmek anlamında paylaşımlarda bulunuyorum. Bu kapsamında yeni bir dernek kurduk. Kısa zaman içerisinde faaliyete geçecek. Bir engelli olmama rağmen hizmet etmek, insanlara faydalı olmak için mücadele ediyoruz. Bu otomobil kampanyasından önce mahallemizde bulunan taziye evinin ihtiyaçlarını giderdik. Kaymakamlık ve muhtarımızla birlikte, yaşanan eksikleri sosyal medya üzerinden tüm dünyadaki hemşehrilerimize duyurup çağrıda bulunuyoruz. Mahallemizdeki eksiklerin giderilmesinin ardından gurbetçi kardeşlerim kış mevsiminde yaşanan olayları haber yapamadığım için bir otomobil kampanyası düzenlediler. 10 yıldır özürlü motosikletimle geziyordum. Bu kampanyaya öncülük eden herkesten Allah razı olsun. Bu yaşıma kadar hiç otomobilim olmadı. Çok güzel bir duygu. İhtiyacı olan herkesin otomobil sahibi olmasını isterim" dedi.

Mahallenin sosyal medya muhabirine sıfır otomobil

Otomotiv firması olarak kampanyaya destek olan Ayda Otomotiv Genel Müdürü Alican Akpınar da, Yahya Marangoz'a otomobilin anahtarını teslim etti. Akpınar, "Yahya beyle görüşmemiz neticesinde bizde kampanyaya destek olmak adına elimizi taşın altına koyduk. Güle güle kullansın" diye konuştu.

Otomobil kampanyasına destek olan herkese teşekkür eden kampanya öncülerinden Ahmet Çam ise, "Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan hemşerilerimizin vatan özleminden ortaya çıkan ilgi nedeniyle Yahya Marangoz engelli olmasına rağmen sosyal medya üzerinden bilgi paylaşımlarında bulunuyor. Yahya Beyin bu faaliyetlerini kış aylarında rahatlıkla sürdürebilmesi için bir otomobil alınması gündeme geldi. Herkes elinden geleni yaptı. Bizde elimizden gelenleri yaparak Yahya beye aracını teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullansın" dedi.

Sosyal medya üzerinden Yahya Marangoz'un takipçisi olduklarını kaydeden Onikişubat Belediyesi Engelliler Komisyonu Başkanı Muhammet Mustafa Doğru'da, Yahya Marangoz'u hizmetlerinden dolayı kutlayarak, bu çalışmalarının örnek teşkil etmesini söyledi.

İHA
72
Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...
AK Parti'nin kurucularından Ersönmez Yarbay: ''Hayır''AK Parti'nin kurucularından Ersönmez Yarbay: ''Hayır''
İki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansürİki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansür
2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"
MHP'li muhaliflerden sürpriz adımMHP'li muhaliflerden sürpriz adım
Domates simgesine silahlı saldırı ! Başkan çıldırdıDomates simgesine silahlı saldırı ! Başkan çıldırdı
15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi
Sayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadıSayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadı
İş adamının oğlu ölü bulunduİş adamının oğlu ölü bulundu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS