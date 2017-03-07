Mahkeme ''katlaim'' dedi, ceza yağdırdı

Döviz Bürosu sahibi eski Anavatan Partisi Milletvekili Adnan Yıldız'ın eşi ve kızının öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin açılan dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığı "Nitelikli yağmaya teşebbüs", "Betül ve Ferize Yıldız'ın kasten öldürmek" ve "Adnan Yıldız'a karşı öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı, bir sanığın ise beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, 3 yıl önce meydana gelen eylemin katliam niteliğinde olduğunu belirtti, sanıklara iyi hal indirimi uygulamadı. Müşteki sanıklar Adnan Yıldız ve oğlu Kemal Yıldız'ı, meşru müdafaa koşullarının oluştuğu gerekçesiyle beraatlerine karar verildi.

4 TUTUKLU SANIK

Bakırköy'da 3 yıl önce eski Anavatan Partisi Milletvekili Adnan Yıldız'ın eşi Ferize Yıldız (58) ve kızı Betül Yıldız'ın (35) öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Beşir Artukoğlu, Murat Tuymaz, İhsan Şimşek, Oktay Güneş hazır bulundu. Öte yandan şikayetçi sanıklar eski milletvekili Adnan Yıldız ve Kemal Yıldız ile şikayetçi Kamil Yıldız da duruşmaya katıldı. Cumhuriyet Savcısı Bülent Kalemci 5 Aralık 2016 tarihinde verdiği mütlaasını tekrarladığını açıkladı.

"CAN ALMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOKTU"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Mehmet Beşir Artukoğlu gasp amacıyla olay yerine gittiklerini belirterek "Olay esnasında beklemediğimiz bir karşılık üzerine olayın seyri bambaşka bir noktaya gitti ve çatışma o şekilde gelişti. Can almak gibi bir niyetimiz yoktu. Düşüncemiz dahi olmadı. Avukatım benim için etkin pişmanlık ve iyi hal telep etmiş ise de ben avukatımın bu talebine katılamıyorum. Etkin pişmanlık ve iyi hal talep etmiyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, beraatlerini istedi.

ADNAN YILDIZ VE OĞLU MEŞRU MÜDAFADAN BERAAT

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, katılan sanık Adnan Yıldız'ın Mehmet Beşir Artukoğlu'na karşı "silahlı yaralama" suçundan, katılan sanık Kemal Yıldız'ı da Mehmet Beşir Artukoğlu'na karşı "silahla yaralama" suçundan ve Mehmet Doğu Yeşilel'i de "kasten öldürme" suçlarından meşru müdaafa koşullarının oluştuğu gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

SANIK MURAT TUYMAZ TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Tutuklu sanıklardan Murat Tuymaz'ın "Nitelikli yağmaya teşebbüs","Adnan Yıldız'ı kasten öldürmeye teşebbüs", "Ferize Yıldız ve Betül Yıldız'ı kasten öldürmek" suçlarını işlediği sabit olmadığından beraatine ve tahliyesine karar verildi.

3 SANIĞA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Beşir Artukoğlu, Oktay Güneş ve İhsan Şimşek'i "Nitelikli yağmaya teşebbüs" ," Adnan Yıldız'ı öldürmeye teşebbüs", "Ferize Yıldız'ı kasten öldürmek" ve "Betül Yıldız'ı kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 28'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

"KATLİAM NİTELİĞİNDEKİ EYLEM"

Mahkeme heyeti, katliam niteliğindeki eylem nedeniyle sanıklar hakkında iyi hal indirimi yapılmadığını da tutanağa geçirdi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanıklardan Oktay Güneş " 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan da 2 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.

İDDİANAME

İddianameye göre 16 Nisan 2014 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Şüpheliler Mehmet Doğu Yeşilel, Mehmet Beşir Artukoğlu, Murat Tuymaz ve İhsan Şimşek, Oktay Güneş, Adnan Yıldız'ın döviz büfesine ait paralarını yanında taşıdığını öğrendi ve bu parayı almak için birlikte hareket etti. Olayda ölen şüpheli Mehmet Doğu Yeşilel ile olayda yaralanan şüpheli Mehmet Beşir Artukoğlu, bir motosiklet ile olay günü sabah erken saatlerde Adnan Yıldız'ın oturduğu apartmana yakın bir yere giderek beklemeye başladı. 08.30 sıralarında Adnan Yıldız, 08.35 sıralarında kızı Betül Yıldız (35) evden çıktı. Şüpheliler Yeşilel ve Artukoğlu para taşıdıklarını düşündükleri Betül Yıldız'a doğru yöneldi. Çıkan olayda Mehmet Doğu Yeşilel, Betül Yıldız'ı ve silah sesi üzerine evden çıkan annesi Ferize Yıldız'ı silahla öldürdü, Adnan Yıldız'ı da yaraladı. Silah sesi duyan Kemal Yıldız, babasının silahını alarak evden çıktı ve Mehmet Doğu Yeşilel'i öldürdü, Artukoğlu'nu da yaraladı. Olayda Adnan Yıldız da Mehmet Beşir Artukoğlu'nu yaraladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'da olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında dava açmıştı.