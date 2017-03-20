Mahkemeden Asena Atalay'a kötü haber

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin hakkında eski eşi Asena Atalay'ın başlattığı 120 bin TL'lik icra takibi, mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkeme, Asena Atalay tarafından başlatılan icra takibinin, boşanma protokolüne aykırı olduğuna karar verdi.

Ünlü çift, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanmış ve mahkeme Erkin'in, çocuğunun annesi Atalay'a ayda 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti.

125 BİN LİRALIK İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Atalay ise, Aile Mahkemesi'nin verdiği karara rağmen eski eşinin nafakayı ödemediğini öne sürerek, 5 Ocak'ta İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu.

Atalay, 12 aylık nafaka bedeli olan 120 bin lira ve 5 bin liralık faizin ödenmesi için Erkin hakkında icra takibi başlattı.

CANER ERKİN İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine Caner Erkin, icra takibinin boşanma kararına aykırı olduğunu belirterek ödeme emrinin iptal edilmesi için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Ünlü futbolcu; 10 bin liralık nafakanın kat kat fazlasını, her ay bir kısmını elden, bir kısmını da banka yoluyla Atalay'a ödediğini iddia etti.

Ödemelerle ilgili banka dekontlarının elinde olduğunu Erkin, eski eşine elden para verdiğine dair tanıkların mahkemece dinlenmesini istedi.

DAVA SONUÇLANDI

Ünlü futbolcunun; icra emrinin iptal edilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de Atalay'a yükletilmesini talep ettiği dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, Atalay'ın Aile Mahkemesi'nde imzalanan anlaşma protokolüne aykırı olarak icra takibi başlattığını, Atalay'ın sunduğu dekontların gerçeği yansıtmadığına karar verip icra takibini iptal etti.