MAHKEMEDEN FLAŞ HAKAN ŞÜKÜR KARARI

Mahkemeden flaş Hakan Şükür kararı

Mahkeme, usulüne uygun çağrı kağıdı tebliğine rağmen duruşmaya katılmayıp, geçerli bir mazeret de bildirmeyen sanık Hakan Şükür hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Hakan Şükürkatılmazken, müşteki İsmail Loyan ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada, söz verilen şikayetçi Loyan, "Şükür'ün Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımı gördüm. Herkesin görebileceği şekilde paylaşımının altına yorum yazdım. Bunun üzerine kendisi bana özel olarak mesaj göndermiştir. Bu mesajda bana hakaret etmiştir. Beni önce listesine ekleyip bu mesajı göndermiş, daha sonra beni engellemiştir" dedi. Loyan'ın avukatı Mehmet Çetintürk de müvekkilinin hakarete uğradığını belirterek, "Şikayetçiyiz. Davaya katılma talebimiz vardır. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mahkeme hakimi, sanık Hakan Şükür'e gönderilen çağrı kağıdının tebliğ edildiğini tutanağa geçirdi. Müşteki İsmail Loyan'ın davaya katılma talebini kabul eden hakim, usulüne uygun çağrı kağıdı tebliğine rağmen duruşmaya katılmayıp, geçerli bir mazeret de bildirmeyen sanık Hakan Şükür hakkında, zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Psikolojik Danışman İsmail Loyan'ın kendisine yönelik Twitter üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Hakan Şükür hakkında yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Müşteki Loyan'ın 24 Kasım 2015 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Hakan Şükür adlı kullanıcının Atatürk'le ilgili bir paylaşımını görmesi üzerine yorum yaptığı belirtilen iddianamede, bunun üzerine şüpheli Şükür'ün de müştekiye hitaben onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde ileti göndererek hakaret suçunu işlediği belirtildi. İddianamede, Şükür'ün söz konusu suçla ilgili ifadesinin alınması için tüm adreslerinden arandığı ancak bulunamadığı için ifadesinin alınamadığı belirtilerek, "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

AA
36
Eşinden ayrıldı, sokağa çadır kurdu !Eşinden ayrıldı, sokağa çadır kurdu !
Bisikleti çalan hırsıza oyuna !Bisikleti çalan hırsıza oyuna !
MHP muhalefetine yeni şok !MHP muhalefetine yeni şok !
Kayak merkezinde bir ölü daha !Kayak merkezinde bir ölü daha !
Aykut Kocaman'dan Rdvan Dilmen'e göndermeAykut Kocaman'dan Rdvan Dilmen'e gönderme
AK Parti kitapçığında Bahçeli sürpriziAK Parti kitapçığında Bahçeli sürprizi
Yolcu otobüsünde dinamit lokumu bulunduYolcu otobüsünde dinamit lokumu bulundu
Belgrad Ormanı'nda işaretler hakkında açıklamaBelgrad Ormanı'nda işaretler hakkında açıklama
Mahalleliyi ayı korkusu sardı !Mahalleliyi ayı korkusu sardı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS