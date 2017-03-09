Mahkemeden Sinan Akçıl'a büyük şok

Kalp cerrahı Doç. Dr. Mehmet Erdem Toker, anneannesinin vefatından kendisini sorumlu tutan Sinan Akçıl’a açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme Akçıl’ın doktora 10 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre şarkıcı Sinan Akçıl anneannesi Saliha Zehra Çağlayan’ın ölümünden ameliyatı yapan Doç. Dr. Mehmet Erdem Toker’i sorumlu tutmuş ve çıktığı televizyon programlarında, “Anneannem üzerinde deney yaptı” demişti.

Akçıl’ın bu beyanlarının ardından Doç. Dr. Mehmet Erdem Toker avukatı aracılığıyla Akçıl’a 50 bin TL’lik tazminat davası açtı. Toker’in avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede, “Mesnetsiz iddialarda bulunan davalı, müvekkilimin kariyerini zedelemeye çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın 6. celsesinde bugün karar çıktı. Sinan Akçıl’ın katılmadığı duruşmada, Doç. Dr. Mehmet Erdem Toker ve avukatı hazır bulundu.

''PROGRAMA ÇIKIP SENİ ANLATACAĞIM DİYE MESAJ ATIYORDU''

Duruşmada son sözü sorulan Toker’in avukatı Sinan Akçıl’ın durumu hafifletmeye çalıştığını söyleyerek, “Bir cerraha söylenebilecek en kötü şeyi söylemiştir. Bilinçli taksirle adam öldürmekten bahsediyor ama gidip savcılığa şikayetçi olmuyor. Hocaya mesaj atıyor, ‘Şu programa çıkacağım. Beni takip et, seni anlatacağım’ diye” ifadelerini kullandı.

Yapılan ameliyata doktorun tek başına karar vermediğini söyleyen avukat, “Bu ameliyatlar kurul kararı ile yapılır. Usulsüz bir işlem söz konusu değil” dedi.

MAHKEME DOKTORU HAKLI BULDU

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme Doç. Dr. Mehmet Erdem Toker’i haklı buldu. Mahkeme Sinan Akçıl’ın doktor Toker’e olay tarihinden bu yana oluşan yasal faizi ile birlikte 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.