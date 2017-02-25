Mahkemeler arasında Yüksekdağ anlaşmazlığı

TBMM'de geçen hafta milletvekilliği düşürülen ve 4 Kasım gününden bu yana da tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme yetkisizlik kararı vererek davanın Ankara'ya gönderdi. Davanın hazırlık duruşmasını yapan Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi de Yüksekdağ'ın yargılamasının Ankara'da yapılamayacağını belirtip davanın görevli ve yetkili Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.



Yetkisizlik kararının gerekçesinde Figen Yüksekdağ'ın tüm eylemlerinin Diyarbakır adli yargı sınırları içinde gerçekleştiğini belirten Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, suç işlendiğinin öğrenilmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığını, sanık hakkında yine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkartıldığını ve ifadesinin de burada alındığını belirtti.



Yüksekdağ'ın Diyarbakır 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi:



"Sanık hakkında terör örgütüne üye olma ya da yöneticiliği suçlaması ile ilgili sürekliliğin suçu öğrenme, ifade, sorgu ve tutuklama kararı verilmesiyle kesildiği ve sürekliliğin Diyarbakır adli yargı sınırları içerisinde son bulduğu, terör örgütü üyeliği suçlaması dışındaki suçların ani suç olduğu, eylemlerinin tamamının Diyarbakır’da gerçekleştiği ve tüm eylemlerin birbiriyle bağlantılı olduğu, sanıkla birlikte yargılanan başka şüphelilerin de bulunduğu ve yakalama yeri Ankara ifade edilerek sürekliliğin Ankara’da son bulduğu gerekçesinin usul ekonomisine de aykırı olduğu kanaatine varılmakla mahkememizin yetkisizliğine."



TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ



Hazırlık duruşmasında Figen Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanığın kaçma ve saklanma ihtimali ve uygulanacak her türlü adli kontrol kararının bu aşamada umulan gayeye hizmet etmeyeceğini belirterek, tutuklama tedbirinin ölçülülük ilkesine aykırı olmayacağını kaydetti.



Diyarbakır ve Ankara'daki mahkemelerin yetkisizlik kararı vermeleri nedeniyle uyuşmazlığın çözülmesi için dosya Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Yargılamanın hangi mahkemede yapılacağına Yargıtay karar verecek.

