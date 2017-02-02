Mahkumların eylemi sona erdi: 1 ölü

ABD'nin Delaware eyaletindeki hapishanede mahkumlar 4 görevliyi rehin aldı. İki görevliyi birkaç saat sonra serbest bıraktı ancak rehin alınan hapishane görevlilerinden biri öldü.

ABD'nin Delaware eyaletinde, 4 hapishane görevlisini rehin alan, ardından ikisini serbest bırakan mahkumların eylemi 1 rehinenin ölümüyle sonuçlandı.

Yetkililer, Delaware eyalet polisinin, James Vaughn Hapishanesi'ne yaptığı baskında, rehin alınan görevliyi hareketsiz halde bulduğunu ve daha sonra görevlinin öldüğünün açıklandığını belirtti.

Öte yandan yetkililer, hapishane görevlisinin nasıl öldüğü hakkında bilgi vermedi.

Rehin alınan hapishane görevlilerinden bir diğeri olaydan sağ kurtulurken, söz konusu kadın görevlinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Delaware Valisi John Carney, yaptığı açıklamada, önceliklerinin, bu olayın neden ve nasıl yaşandığını belirlemek olduğunu dile getirdi.

Delaware eyaletindeki James Vaughn Hapishanesi'nde meydana gelen olayda mahkumlar önce 4 görevliyi rehin almış, birkaç saat arayla 2 görevliyi serbest bırakmıştı.

Yaklaşık 100 mahkumun barındığı C bölgesindeki bazı mahkumların tahliye edildiği olayın ilk saatlerinde yerel "News Journal in Wilmington" gazetesine telefonla ulaşan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishanedeki koşullar ile eğitim imkanlarının yetersizliğini" ve "Donald Trump'ın başkan olmasını" göstermişti. "Donald Trump'la kurumdaki işlerin daha kötüye gideceğini biliyoruz."ifadelerini kullanan bir mahkum, hapishanedeki koşulların iyileştirilmesi taleplerini dile getirmişti.