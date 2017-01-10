Mahsun Kırmızıgül'den sürpriz açıklama

Boyut Film / Murat Tokat yapımcılığında vizyona girmeye hazırlanan ‘Vezir Parmağı’ filminin yeni türküsü ‘Tavuklarım Var’ ortaya çıktı. Kırmızıgül’ün yazıp, bestelediği ve ekibiyle birlikte seslendirdiği türkü, eğlenceli sözleriyle beğeni topluyor. Filmden görüntülerin de yer aldığı türkünün klibi dün sosyal medyada izleyiciyle buluştu. Klipteki oyuncuların yaptığı tavuk ve horoz dansı da izleyicileri neşelendirdi.

Klipte ekiple dans

‘Tavuklarım Var’ şarkısını Peker Açıkalın, Hayrettin, Necmi Yapımcı, Selim Bayraktar, Levent Sülün, Orçun Kaptan ve Mahsun Kırmızıgül birlikte seslendirdi. Filmin 36 kadın oyuncusu da sahne çekimini izlerken aynı dansı ekiple birlikte yaptı. Kamera arkasında yaşanan bu eğlenceli anlar ‘Tavuklarım Var’ klibinde yer aldı. Yıllar sonra ilk kez ‘Vezir Parmağı’ filmi için bestelediği türküyü okuyan Kırmızıgül, klip çekimi esnasında büyük bir itirafta da bulundu. Kırmızıgül, “11 yıl sonra mikrofon karşısına geçince heyecanlandım. Müziğe döneceğim günler yakındır” diye konuştu.