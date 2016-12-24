Mahsun Kırmızıgül'e ağır suçlama

Akit yazarı, Kırmızıgül'üm filmi için ağır ifadeler kullanmaktan kaçınmadı:

“Yine rezil bir filmle karşı karşıyayız! Topluma algı operasyonu çekmeye devam ediyorlar. Milletin atasını, ceddini, tarihini, annesini, bacısını, yaşantısını, kültürünü ‘yerin dibine’ batırmaya çalışıyorlar. Buna ‘kültür terörizmi’ desek yanlış olmaz herhalde!”

Hacı Yakışıklı, “Şimdiki rezalet Mahsun Kırmızıgül imzalı bir film olan Vezir Parmağı! Vezir Parmağı sana ‘gişe rezaleti’ olarak dönsün Mahsun! Bizce müptezel bir filme, gişede de rezillik yakışır!” dedi.

‘Vezir Parmağı’ filmine gidilmemesi çağrısı yapan Akit yazarı, “Bu filme +21 ibaresi gelmeli! 21 yaşında altındakiler filme alınmamalı! 21 yaşın üstündekiler de azıcık ceddinden utanıyorsa sinemaya gitmemeli! Mahsun çok afedersiniz bu filmiyle pornoculuk yapıyor!” şeklinde yazdı.

Mahsun Kırmızıgül’ün filmlerini eleştirmeye devam eden Hacı Yakışıklı şöyle devam etti: “Filmin arasına elbette duygusal ve milliyetçi duygulara seslenen öğeler de katıyor! Savaşlara ve acılara bağlıyor işi mesela! Mahsun bunu hep yapıyor zaten! Zehiri bal ile içirmeye çalışıyor! Görsel öğeler şahane, müzik harika; ama filmin içeriği afedersiniz kerhane! İş sadece Mahsun’un filmlerinde bitmiyor. Böyle yüzlerce film var, hatta sinemamız böyle rezil örnekler için neredeyse bir araştırma laboratuarı!”

“VEZİR PARMAĞI”

Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi ‘Vezir Parmağı’ 25 Ocak 2017’de vizyona girecek. Film, Kapadokya, İzmit, Kayseri ve Aksaray’da çekildi. Filmin oyunları arasında; Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Peker Açıkalın, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talat Bulut, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri Alço, Muhammed Cangören, Hayrettin Karaoğuz’un yanı sıra Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Ece Uslu, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul, Suna Selen ve Defne Yalnız yer alıyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde geçen komedi filmi ‘Vezir Parmağı’, beş farklı bölgeden seçilen, beş farklı kültüre ve coğrafyaya ait hamalların savaşa giriş öyküsünü anlatacak. Kırmızıgül, filmde ‘Hamdullah’ isimli bir hamalı oynayacak.

YENİ AKİT