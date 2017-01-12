MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN YENİ FİLMİNİN YASAKLANMASI İSTENDİ

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filminin yasaklanması istendi

Yeni Akit gazetesi, Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi "Vezir Parmağı"nın "OHAL kapsamında" yasaklanmasını istedi.

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Kırmızıgül için "Terör örgütü PKK destekçisi" ifadesini kullanan Yeni Akit, "Terör örgütü PKK destekçisi Mahsun Kırmızıgül’ün Müslüman erkek ve kadınları cinsel sapık olarak göstermeye çalıştığı ahlaksız filminin toplumu tahrike yönelteceği ifade edilerek, ‘OHAL’ kapsamında yasaklanması gerektiği belirtildi." ifadelerini kullandı.

Haberde şöyle devam edildi:

"PKK destekçisi Mahsun Kırmızıgül’ün Müslüman erkek ve kadınları cinsel sapık olarak göstermeye çalıştığı ahlaksız filmine tepkiler çığ gibi artarken, sinema salonlarında gösterimine girecek filmlere sektör temsilcilerinin ağırlıkta olduğu bir kurul tarafından karar verilmesi nedeniyle bozucu nitelikteki filmlerle ilgili etkin bir denetim yapılamadığı belirtildi. Vezir Parmağı isimli ahlaksız filmle ilgili köşesinde eleştiri yapan Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’ya hakaretle karşılık veren PKK destekçisi Mahsun Kırmızıgül, toplumun her kesiminden yükselen tepkilere rağmen Müslümanları aşağılayan filmini 25 Ocak’ta gösterime sokmaya hazırlanıyor.

“SANSÜR VAR” ÇIĞIRTKANLIĞIYLA BASKI ALTINA ALIYORLAR

Türkiye’de sinema sektörünü elinde bulunduran 4 şirket, toplumda bozucu etkiler meydana getirecek nitelikteki filmlerin gösterimini yasaklamaya karar veren Sinema Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu’nu ‘sanata sansür’ çığırtkanlığıyla baskı altına alıyor. Biri bakanlıktan, biri sektör temsilcisinden ve birisi de psikologdan oluşan 3 kişilik kurulun, filme ilişkin yasaklamaya veya yaş sınırı getirmeye yönelik kararlarıyla ilgili sektörel baskılar yüzünden objektif karar alamadığı ifade ediliyor."

YENİ AKİT 

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