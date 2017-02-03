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MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

Malatya'da korkutan deprem

Malatya, Hekimhan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4 büyüklüğündeki deprem saat 09.33'de kaydedildi.

Sarsıntının 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AA
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