MALATYA'DAKİ HAVA ÜSSÜNDE DARBECİLER ŞOKE OLDU

Malatya'daki hava üssünde darbeciler şoke oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığında yaşananlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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7. Ana Jet Üssü'nde yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, üsteki 1 numaralı hangarda saat 03.53'ten itibaren hareketlilik başlıyor. 

Işıkların açıldığı hangarda uçaklar hazırlanarak saat 04.04'den sonra piste çekiliyor. Görüntüde bir pilotun, saat 04.33'de minibüsle hangara getirilerek burada çantasını aldığı görülüyor. 
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Uçakların hangardan çıkarılmasının ardından saat 05.00'de askerler için içtima yapıldığı görüntülere yansıyor. 

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Kamera kayıtlarında, pist Büyükşehir Belediyesi itfaiye, iş araçları ve kamyonlarla kapatıldığı için uçaklarını kaldıramayan 4 pilotun bir minibüsle saat 05.46'da ellerinde çantalarıyla hangara geri döndükleri görülüyor. 
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Darbe girişimi gecesi, Malatya Havalimanı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığının ortak kullandığı ana pistler, havaalanındaki itfaiye ve iş araçları ile Büyükşehir Belediyesine ait, otobüs, iş makinesi ve kamyon ve otobüslerle tamamen kapatılarak, uçakların kalkış ve iniş yapması engellenmişti.

 

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