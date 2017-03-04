Malezya'dan Kuzey Kore'ye şok!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jon-nam'ın Kuala Lumpur Havalimanı'nda zehirlenerek öldürüldüğü suikast nedeniyle gerilen Malezya-Kuzey Kore ilişkileri yeni bir boyut kazandı.

Malezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dünyayı sarsan suikastla ilgili Malezya'da yürütülen soruşturmayla ilgili eleştirilerde bulunan Kuzey Kore Büyükelçisi'nin istenmeyen adam ilan edildiği duyuruldu.

KUZEY KORE MALEZYA'YI İŞ ÇEVİRMEKLE SUÇLADI

Malezya'ya bu soruşturmayla ilgili "güvenemeyeceklerini" söyleyen Büyükelçi Kang, Malezyalı yetkilileri ayrıca "dış güçlerle birlikte dolap çevirmekle" suçlamıştı.

MALEZYA'YI TERK ETMESİ İÇİN 48 SAAT SÜRE

Kang'a ülkeyi terk etmesi için 48 saat veren Malezya Dışişleri'nin açıklamasında, Kuzey Kore'den bu açıklamalar nedeniyle beklenen özrün gelmediği de hatırlatıldı.