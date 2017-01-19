MALİ'DEKİ BOMBA YÜKLÜ ARAÇ SALDIRISINDA 60 KİŞİ ÖLDÜ

Mali'deki bomba yüklü araç saldırısında 60 kişi öldü

Mali Devlet Başkanı Keita, askeri kamp saldırısında 60 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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Keita, devlet televizyonunda yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, "Ülkenin kuzeyinde Gao kentindeki askeri kampı hedef alan saldırıda 60 kişi öldü, 115 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Ölü sayısının artabileceğini belirten Keita, "Her darbenin altından kalkıp düşmanlarımızı yeneceğiz." dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, kampa, askerlerin nöbet değişimi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini, en az 35 askerin öldüğünü, 60 askerin yaralandığını söylemişti. Hükümet, ölenlerden 5'inin intihar eylemcisi olduğunu duyurmuştu.

Devlet Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki resmi hesabından dün yapılan açıklamada, ülke genelinde üç günlük ulusal yas ilan edildiği belirtilmişti.

AA
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