Maliye Bakanı Ağbal'dan flaş vergi açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal CNN Türk kanalında Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağbal, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) "kaynak üretimine yardım edeceğini" savunurken, TVF'nin kamu projelerinde anahtar role sahip olacağını söyledi.

Ağbal, TVF'nin daha da güçleneceğini ve sermaye piyasasında oynaklıkların önlenmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Denetim olmayacağı eleştirilerinin haksız olduğunu söyleyen Ağbal, "güvenilir, bağımsız denetim olacak" dedi. TVF'de 3 aşamalı denetim olacağını belirten Ağbal, bağımsız denetim raporları hazırlanacağını söylerken, "Meclis denetimi var yanlış bilgi veriliyor. Varlıklar Bakanlar Kurulu'nun onayı ile yönetilecek. " ifadelerini kullandı.

Bakan Ağbal'ın konuşmasından notlar;

VERGİ AÇIKLAMASI:

'Yıllardır yaptığımız çalışmada ben vergimi zamanında ödüyorum diyenler çıkıyor. Bizim uzun zamandır üzerinde çalıştığımız konuydu. Bir vergi mükellefi geçmiş 3 yılda tüm vergileri süresinde ödemişse, borcu yoksa, 3 yıl içinde yapılan denetimlerde de bir eksiklik bir yanlışlık yoksa bu mükellefi nasıl ödüllendireceğiz. Geçmişine bakacağız. Ona göre değerlendireceğiz. Yani sonuç olarak 100 liranın 5 lirasını almayacağız.'

VERGİ İNDİRİMLERİ:

'Düzenleme müthiş bir ilgi gördü. Mobilya ve beyaz eşya sektörü geniş kitlelerin alım yaptığı sektörlerdir. 3 aylık bir kampanya dönemi başlattık. Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşullarla önemli bir talep artışı getirecek. Bu piyasada ciddi bir canlanma sağladı. Şu anda da gündemde damga vergisi ile ilgili düzenleme var. Ekonomide canlanmayı desteklemek önemli. Tapu harcı için düzenleme yetkisi aldık.'

OTOMOTİVDE VERGİ İNDİRİLECEK Mİ?

'Otomotivde her zaman söylüyorum konuşuyorum. Ekonomiyi canlandıracak bir durum gerekiyorsa yaparız. Araçlarda vergi indirimi yaptık. Otomotivde istişareler sürüyor. Hem otomotiv hem de diğer sektörlerde çalışmalarımızı yaparız.'