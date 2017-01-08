Maliye Bakanı'ndan çarpıcı ekonomi yorum

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, yakın zamanda yaşanan terör olaylarında şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

2016 yılının hem dünya hem de Türkiye için zor bir yıl olduğunu belirten Ağbal, "Her bakımdan, yani global anlamda baktığımız zaman ekonomik meselelerde olsun, jeopolitik meselelerde olsun hep zorlukların ve sıkıntıların yaşandığı bir yıl oldu. İnşallah 2017 yılı, 2016 yılından daha iyi bir yıl olur'' ifadelerini kullandı.

''Dünya ekonomisi artık eskisi kadar hızlı büyümüyor'' diyen Bakan Ağbal, şöyle devam etti:

''Mesela ticaret eskisi kadar hızla artmıyor. Ülkeler daha fazla içe kapanık bir ekonomik anlayışı gerçekleştirmek istiyorlar ve aslında dünyada genel anlamda da işsizlik önemli bir problem. Bütün bu içerideki yaşanan gelişmelere, dünyada yaşanan bütün bu ekonomik daralmaya, global terör ve küresel ticaretteki daralmaya rağmen Türkiye ekonomisi 2016 yılında da büyümeye devam ediyor, edecek de inşallah. Biliyorsunuz 2016'nın ilk yarısında Türkiye yaklaşık 3,9 büyüdü. Birçok ülkenin çok daha düşük büyüme oranları elde ettiği dönemde, ilk iki çeyrekte Türkiye'nin büyüme performansı gerçekten takdire şayan. Ardından ne oldu? 15 Temmuz darbe girişimi, bunun ardından gelen hadiseler. Özellikle Suriye ve Irak, global terörün Türkiye'ye yansımaları neticesinde üçüncü çeyrekte tabii ekonomide bir daralma meydana geldi.''

''Türkiye ekonomisi risklere karşı güçlü olduğunu ortaya koymuştur”

''Eğer bir ülkede bütçenin iki yakası bir araya geliyorsa, devletin geliri ile gideri arasındaki bütçe açığı sürdürülebilir seviyede ise yani namerde değil, merde muhtaç etmiyorsa, kamunun borç seviyeleri düşük seviyelerdeyse o ülkeye herkes güveniyor'' diyen Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Önümüzdeki günlerde açıklayacağız. 2016 yılı bütçesi bitti. Sonuçlarını inşallah 16 Ocak sabahı sizlerle paylaşacağız. Şunu ifade edeyim herkes görecek ki 2016 yılı bütçesi bütün bu dış ve iç ekonomik gelişmeler karşısında sapasağlam yolunda devam etmektedir. Bütçenin iki yakası ne dediysek oradadır. Başta ne kadar bütçe dediysek oradayız. Bunlar son derece önemlidir. 'Bugün artık Türkiye ile ilgili bütçe açığı oranı kaçtır?’ dendiği zaman biz 1'leri konuşuyoruz arkadaşlar. ‘Yüzde 1, yüzde 1,2, yüzde 1,3’ diyoruz. Başkaları ise 'Yüzde 3, yüzde 3,5, yüzde 5' diyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bütçe performansı gerçekten ekonomisine destek olan bir seviyededir. Bu da geçici değil, kalıcıdır. Türkiye ekonomisi 2016 yılında tüm risklere karşı güçlü olduğunu ortaya koymuştur.''