Maliye Bakanı'ndan ''taşeron işçi'' cevabı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ülkelerin anayasalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Ülkelere yön, istikamet verir ya yanlış yere gidersin ya doğru yere gidersin. Doğru yere gidersen vatandaş memnun olur, yanlış yere gidersen vatandaşa zarar verirsin." dedi.

Demirözü ilçesi Ülkü Gökalp Güney Caddesi'nde vatandaşlara hitap eden Ağbal, Türkiye'nin önünde 16 Nisan süreci bulunduğunu anımsatarak, Demirözü halkından güçlü bir destek istedi.

Halkın desteği ve dualarıyla 16 Nisan'da bir destanı yazacaklarını belirten Ağbal, "16 Nisan'da dosta, düşmana karşı bu milletin gücünü bir defa daha göstereceğiz. Anayasa değişikliği yapıyoruz kolay değil. Ülkelerin anayasaları çok önemlidir. Ülkelere yön, istikamet verir ya yanlış yere gidersin ya doğru yere gidersin. Doğru yere gidersen vatandaş memnun olur, yanlış yere gidersen vatandaşa zarar verirsin." ifadesini kullandı.

Ağbal, 14 yıldır gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sizler de bunlara şahitsiniz. Memleketi nerelerden aldık, nerelere getirdik. Her zaman sizin dualarınız, destekleriniz sayesinde bugünlere geldik. Siyaset nerede sıkıştı ya da daraldıysa hep o düğümleri millet olarak sizler çözdünüz. Parti kapatma davalarını yaşamadık mı? 'Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz' demediler mi? Gezi Parkı olaylarını bunlar yapmadı mı? 17-25 Aralık paranoyalarını bunlar uydurmadı mı? En son 15 Temmuz darbe girişimini bunlar yapmadı mı?"

Bunların her zaman milletin karşısında olduğuna dikkati çeken Ağbal, "Milletin iyiliğine birşey yapılmak istendiğinde engel oldular. Ne zaman iyi bir şey yapıldı da bunların 'evet' dediğini gördünüz? Her zaman 'hayır' dediler, her zaman karşı çıktılar ama milletimizin sağduyusu ile biz bütün bu engelleri aşa aşa bu günlere geldik." dedi.

Ağbal, 16 Nisan'ın önemli, Türkiye'yi ileriye taşıyacak bir tarih olduğuna dikkati çekerek, "Kalkınan, büyüyen Türkiye'nin inşallah bütün engellerini bir daha kurulamayacak şekilde ortadan kaldıracak bir güç. Burada inşallah Bayburt'ta da Demirözü'nde de bir destan yazacağız. Rabbim bu anayasa değişikliğini memleketimiz için bereketli ve güzelliklere vesile kılsın." ifadesini kullandı.

Allah'tan memleketi şer güçlere karşı dimdik ayakta eylemesini niyaz eden Ağbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diklenmedik ama her zaman dik durduk. Yedi düvele karşı bu millet büyük mücadeleler verdi. Dün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümüydü. Çanakkale ruhunu bir defa daha hatırladık. Dün Çanakkale'de Avrupa yakası ile Asya yakasını birleştirecek bir mega köprünün temelini attık. Ne büyük bir devlet, ne büyük millet, ne büyük bir ülke ki aylar arasında büyük projeleri ya başlatıyoruz ya bitiriyoruz. Eskiden öylemiydi? Projemi başlardı, projemi biterdi, kurdelamı kesilirdi? Temeli atılırdı, betonlar toprağın altında çürüyüp giderdi. Şimdi öyle mi? Bir başladık mı ne zaman bitireceğiz diye büyük bir gayret gösteriyoruz. Bizim millete hizmet borcumuz var. Bunları inşallah arka arkaya yapacağız ve ülkemizi hep beraber kalkındıracağız inşallah."

-"Rabbim bunları kahru perişan eylesin"

Ağbal, millet için Allah'tan herşeyin güzelini dileyerek, "Allah memleketimizdeki huzuru, birliğimizi, beraberliğimizi daim istesin. Millete karşı her türlü alçaklığı yapanları Rabbim bunları kahru perişan eylesin." diye konuştu.

Bakan Ağbal, vatandaşların, "sizlerle gurur duyuyoruz" sloganları üzerine, "Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Bu referanduma evvelallah AK Partili, MHP'li, ülkücü, Saadet Partili ve CHP'li kardeşlerimiz her şeyin önüne milleti koyacak. Biz bir seçime gitmiyoruz. Burada seçim yok, milletin seçimi var." karşılığını verdi.

Demirözü'nü kalkındırmak ve büyütmek için vali, milletvekili, belediye başkanı ve diğer ilgililerle çalıştıklarını anlatan Ağbal, ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili, şunları aktardı:

"7 Haziran'da buraya geldiğimde, eski belediye binasının önünde 'meslek yüksekokulu açacağız' dedik. Açtık, şimdi ise burayı daha da büyüteceğiz, bölüm ve öğrenci sayısını artıracağız. Demirözü'nü büyüyen ve kalkınan bir yer haline getireceğiz. İnşallah ilçemize entegre hastane getireceğiz Böylelikle hastamız olduğu zaman ilk aşamada tedavilerini buradaki hastanede görebilecekler. Hanım kardeşlerimiz daracık bir bodrum katında elişi yapıyorlardı. Onları görünce yüreğim burkuldu, üzüldüm, havasız bir ortamda yine de bir gayretle, şükranla bu işi yapıyorlardı. Dedim ki 'Demirözü'ne Halk Eğitimi Merkezi kazandırmak benim boynumun borcu.' Temelini attık, inşaata başladık. Hanım kardeşlerimiz artık çok daha rahat ve güzel koşullarda çalışacaklar. Belediyeye de destek oluyoruz. İtfaiye merkezi projemiz baladı, ayrıca terminal de yapıyoruz. Sizin nerede bir şeye ihtiyacınız varsa evvel allah biz buradayız. Sizlerin duası, güler yüzünüz bizi daha da borçlandırıyor. Allah bizleri sizlere karşı mahçup etmesin."

Ağbal, bir vatandaşın "Hazinenin olan, ancak dedelerimizden bize intikal eden yerleri almamız için bu soruna el atmasını istiyoruz." sözleri üzerine, şu görüşlere yer verdi:

"Sana kurban olsun hazine yerleri. Sen yeter ki al, oraları işle vatana, millete hayırlı işler yap. Köylerde ahır projeleri yapılıyor. Bu ahır projeleri için vatandaş Hazinenin yerlerini almak istiyor. Arkadaşlara talimat verdim, bu ahır projeleri için gerekli olan Hazine'ye ait yerleri Tarım Bakanımızla da görüşeceğim, çok daha ucuz fiyatlarla doğrudan doğruya bu projelerde kullanmak üzere projeyi alan vatandaşlarımıza inşallah vereceğiz. Yeter ki siz toprağı işleyin, yeter ki siz topraktan ayrılmayın."

Bakan Ağbal, başka bir vatandaşın, "taşeron işçilere kadro sözü vermiştiniz?" sözlerini, "sabredin" diye yanıtladı.

Bakan Ağbal'a Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal eşlik etti.