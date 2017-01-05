MALİYECİLER REİNA KATLİAMINDAN BÖYLE KURTULDU

Maliyeciler Reina katliamından böyle kurtuldu

Yılbaşı gecesi Reina'ya vergi denetimine giden 3 vergi uzmanı katliamdan böyle kurtulmuş.

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Yılbaşı gecesi Reina’ya vergi denetimine giden 3 vergi uzmanı çatışma başladığında katilin kurşunlarından kaçıp kendilerini muhasebe odasına kilitledi. Silah sesleri susmak bilmezken Maliyeciler pencere camlarını kırıp atlayarak kurtuldu.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, İstanbul Vergi Dairesi’ne bağlı çalışan 3 müfettiş, yılbaşı gecesi Ortaköy’de bulunan gece kulübü Reina’ya gitti.

Saldırının olduğu saate yakın bir zaman diliminde kulüpte olan vergi müfettişleri bir süre kasada ve masalarda oturup gözlem yapmaya başladılar.

Gözlemin yeterli olması ve saatin de ilerlemesi sonucu müfettişler muhasebe odasına geçtiler. Maliyecileri asıl olarak kurtaran da bu oldu.

Bir süre muhasebe odasında kayıtları inceleyen müfettişler, silah sesleri duymaya başladı. Silah seslerinin yaklaşması ve sona ermemesi üzerine endişelenen müfettişler önce kapıyı kilitledi. Bir süre beklediler. Ancak korkunç silah sesleri ve çığlıklardan ciddi bir saldırı olduğunu anlayan maliyeciler bu kez camları kırarak pencereden atladı ve canlarını böylece kurtardılar.

Habertürk
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