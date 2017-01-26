Maltepe Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 2 bin 13 aileye ulaşarak 857 bin 450 liralık maddi yardımda bulundu. Yardıma muhtaç ailelere 10 bin 247 koli erzak dağıtımı yapılırken, 109 aileye medikal malzeme desteği de sağlandı. Taziye ve aşevi hizmetleri kapsamında bin 178 aileye 134 bin 934 adet pide, 3 bin 989 aileye de 137 bin 212 kişilik sıcak yemek dağıtıldı. 486 aileye ikinci el ev eşyası, 368 aileye üniversite ve bin 773 aileye de asker yardımı yapıldı. Asker ailesi yardımı kapsamında toplamda 781 bin 779 liralık nakdi yardım gerçekleştirildi. Ayrıca evde bakım ve kuaförlük hizmetinden 308 aileden bin 538 kişi faydalandı ve 372 kişinin bağışıyla bin 912 aileye ikinci el kıyafet ulaştırıldı.

600 LİRALIK YARDIM GELİYOR

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışmalarının sosyal belediyecilik noktasında önemine dikkat çeken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Müdürlüğümüz bu sene imkanları dâhilinde yaklaşık 2 bin aileye, 857 bin liralık nakdi yardımda bulundu. Bu çok önemli bir oran, giderek bu oranı arttırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca çok yakında maddi durumu çok iyi olmayan ailelere, 600 TL’lik bir yardım yapmayı düşünüyoruz. Bunun için bir çalışma yürütüyoruz. Bu sonuçlandığında inşallah bu ailelerimize de karınca kararınca destek olacağız, en azından mutfak harcamalarını üstlenmiş olacağız. Ayrıca vereceğimiz kartın içindeki özel sistemle sadece ilçemizden alışveriş yapılmasını sağlayarak, esnaflarımızı da desteklemiş olacağız” dedi.