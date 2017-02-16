  • Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin bekası tehlikededir"
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması
  • Gülerce'den bomba FETÖ açıklamaları !
  • AK Parti'den seçim tarihi: 3 Kasım 2019
  • ''İç savaş çıkar'' diyen AK Partili istifa etti
CANLI MAÇHAPOEL - BEŞİKTAŞ / 2 DAKİKADA 2 GOL
YEREL HABERLER
İstanbul \ Maltepe
Diğer İllerSitene Ekle

MALTEPE BELEDİYESİ’NDEN OKULLARA KİTAP VE OYUNCAK YARDIMI

Maltepe Belediyesi’nden okullara kitap ve oyuncak yardımı

Maltepe Belediyesi, 2016 yılında ilçede kurduğu kumbaralardan topladığı 12 kolilik kitap ve oyuncağı, Türkiye’deki okullara göndererek, öğrencilerin kitap ve oyuncakla buluşmasını sağladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 2016 yılında 3’ü okul, biri ilçe belediyesi olmak üzere toplam 4 kuruma, kitap ve oyuncak yardımında bulundu. Bu kapsamda Tunceli Ovacık Belediyesi’nce kurulan halk kütüphanesine, Maltepe Atatürk İlkokulu’na, Şırnak Cizre Nuh Nebi İlkokulu’na ve Antalya Elmalı Tekke Abdal Musa Ortaokulu’na 3’er koli olmak üzere toplamda 12 kolilik kitap, oyuncak ve satranç takımı gönderildi. Belediyenin ilçe genelinde Barış Manço Parkı, Zümrütevler Nish Adalar Sitesi ve Marmara Eğitim Köyü’nde olmak üzere 3 noktada kitap ve oyuncak kumbaraları bulunuyor.

360
-
Arabistan'daki dram içinden çıkılmaz hal aldıArabistan'daki dram içinden çıkılmaz hal aldı
Gerçeği 7 yıl boyunca ailesinden bile sakladıGerçeği 7 yıl boyunca ailesinden bile sakladı
Ayvalık Adaları Tabiat Parkı imara mı açılıyor ?Ayvalık Adaları Tabiat Parkı imara mı açılıyor ?
FETÖ'den talimat: Evleri kapatınFETÖ'den talimat: Evleri kapatın
El Bab'da telsizler sustu !El Bab'da telsizler sustu !
''Erdoğan'ı nar suyuyla zehirleyeceklerdi''''Erdoğan'ı nar suyuyla zehirleyeceklerdi''
Ünlü isimden ''swinger'' itirafıÜnlü isimden ''swinger'' itirafı
Etçi Nusret'e teklif yağıyorEtçi Nusret'e teklif yağıyor
Putin’den “çok acil” Türkiye açıklamasıPutin’den “çok acil” Türkiye açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS