YEREL HABERLER
İstanbul \ Maltepe
Diğer İllerSitene Ekle

MALTEPE BELEDİYESİ’NDEN SPORA TAM DESTEK

Maltepe Belediyesi’nden spora tam destek

Maltepe Belediyesi, geçtiğimiz yıl sporda büyük bir atılım gerçekleştirerek 11 yıldır bitirilemeyen Gülsuyuspor Stadı’nı halkın hizmetine sunarken, amatör spor kulüplerine de 292 bin 500 lira yardımda bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında ilçede faaliyet gösteren 17 amatör spor kulübüne, çeşitli spor branşlarında derece yapmış sporcu ve kulüplere 292 bin 500 lira yardımda bulundu. Ayrıca 11 yıldır çeşitli nedenlerden ötürü bitirilemeyen Gülsuyuspor Stadı, tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. 5 bin metrekare alana inşa edilen, suni çim sahaya ve bin 500 seyirci kapasitesine sahip olan statta amatör spor karşılaşmalarının da oynanması planlanıyor.

125 ÇOCUĞA ÜCRETSİZ YÜZME EĞİTİMİ

Belediyeye bağlı Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda yer alan havuzdan yetişkin ve çocuk bin 851 vatandaş faydalanırken, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’ndan 10-13 yaşındaki 80 çocuğa ve 9 muhtarlıkla ortaklaşa 45 çocuğa ücretsiz spor ve yüzme eğitimi verildi. Sportif faaliyetler kapsamında görme engelli vatandaşlara ücretsiz judo eğitimi verildiği gibi ücretsiz pilates, sahilde sabah sporu, aerobik etkinlikleri de düzenlendi. Nefes Koçluğu Federasyonu ile ortaklaşa “Nefes Tanıtım Etkinliği” yapılırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa “Ortaokullar Arası Basketbol Turnuvası”, İstanbul İl Judo Temsilciliği ile “Çocuklar Judo İstanbul Şampiyonası” ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maltepe Kent Konseyi işbirliğiyle “Okullar Arası Genç Kızlar Futsal Turnuvası” düzenlendi.

“SPORA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Sporun gençlerin tehlikeli alışkanlıklarından uzak tutulması veya kurtulması için önemli bir alan olduğunu ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Çalışmalarımızı, gençlerimiz ve tüm Maltepeliler için yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. Bu anlamda 11 yıldır bitirilemeyen Gülsuyuspor Stadı’nı bitirerek, halkımıza teslim ettik. Burada amatör spor karşılaşmaları oynanacak ve saha halkımıza da açık olacak. Ayrıca karınca kararınca, amatör spor kulüplerimize  yardımda bulunduk. İnanıyorum ki birkaç yıl içinde Maltepemiz bu anlamda herkesin gıpta ettiği bir ilçe olacak. Bu noktaya gelmemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Spora desteğimiz hiç durmadan devam edecek” dedi.  

281
Doğurduğu bebeğini çöpe attı ! İfadesi şoke ettiDoğurduğu bebeğini çöpe attı ! İfadesi şoke etti
Hadise hedefini açıkladıHadise hedefini açıkladı
Nutella'dan iddialara açıklama: "Hodri meydan!"Nutella'dan iddialara açıklama: "Hodri meydan!"
3 aydır kayıptı ! Bombardımanda öldüler3 aydır kayıptı ! Bombardımanda öldüler
Cezaevi firarisi bakın nerede yakalandıCezaevi firarisi bakın nerede yakalandı
AÖF öğrencilerine kötü haber ! Sınav sistemi değişiyorAÖF öğrencilerine kötü haber ! Sınav sistemi değişiyor
4 polisin şehit olduğu saldırıda, polisin silahını çaldı4 polisin şehit olduğu saldırıda, polisin silahını çaldı
Alaattin Çakıcı'dan sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklamaAlaattin Çakıcı'dan sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklama
Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a: ''Abaza gezme, reyting yap''Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a: ''Abaza gezme, reyting yap''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS