Maltepe kreşlerle donatılıyor

Maltepe Belediyesi altıncı kreşini hizmete açtı. Toplamda 50 çocuğun eğitim göreceği kreşin açılışında konuşan Başkan Ali Kılıç, “Burası Zübeyde Hanım’ın evi. İnanıyorum ki burada alacakları çağdaş eğitimle çocuklarımızın arasından nice Mustafa Kemaller yetişecektir” dedi.

Maltepe Belediyesi’nin altıncı kreşi, Aydınevler Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi açıldı. Açılışa Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları, CHP Maltepe İlçe Başkanı Zeynep Babacan, belediye birim müdürleri, meclis üyeleri, Aydınevler Muhtarı Sami Soydal, muhtarlar, vatandaşlar ve davetliler katıldı. “En güzel gelecek çocuklara verilecek”, “İyi ki doğdun Ali Başkan” sloganlarıyla karşılanan Başkan Kılıç, yaptığı konuşmada, “Burası Mustafa Kemalimizin annesi, Anadolu kadınının abidesi Zübeyde Hanım’ın evi. Buradan daha nice nice Mustafa Kemaller yetişecek. 6 kreşimizi bitirdik, 3 tanesinin de inşaatı tamamlandı, eksiklikleri giderilip açılacak. Çalışma zamanımızın sonunda ümit ediyorum ki Maltepeli kadınlara verdiğimiz sözü yerine getirip, 18 mahallemizde 18 kreşimizi açmış olacağız” dedi.

YARIM GÜN UYGULAMASINA DESTEK

Kreşlerden her vatandaşın faydalanması adına yarım gün uygulamasına geçtiklerini ifade ederek oylama yaptıran ve destek gören Başkan Kılıç, “İstiyoruz ki kreşlerden sadece çalışan kadınlar değil, imkân olarak çalışmayan ve çocuklarını kreşe göndermeyen çoğu vatandaşımız, cüzi bir miktarla faydalansın. Bu yüzden kreşlerimizi yarım gün yaptık. Bu projede emeği geçen, sizlere ulaştırılmasında emek gösteren ekibimize verdiğiniz destekten ötürü siz Maltepeli kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Biz tabi ki proje üretiyoruz ama bunların şenlenmesi sizlerle oluyor. Kreşlerimizin eğitim en üst noktada, bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle kız çocuklarımızı okutmak durumundayız. Kreşimiz herkese hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

KILIÇ’A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Mahalle Muhtarı Sami Soydal da buranın atıl durumda olduğunu ve Başkan Ali Kılıç’ın eliyle inanılmayacak ölçüde dönüştüğünü ifade ederek, teşekkürlerini sundu. Konuşmalar sonrası, konfetiler ve çocuk şarkıları eşliğinde, Başkan Kılıç ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Başkan Kılıç’a çocuklar tarafından hazırlanan ve Kılıç’ın doğum gününün kutlandığı barkovizyon gösterisi izlettirildi. Bu esnada şirinler kıyafeti giyen çocuklar tarafından takdim edilen doğum günü pastası kesildi.

650 METREKARE, 3 SINIF

650 metrekare alanı bulunan kreşte, 3 sınıf yer alıyor. Toplamda 50 çocuğun eğitim göreceği ve 3-5 yaş arası çocukların kabul edileceği kreşte, oyun parkı, faaliyet duvarı ve hobi bahçesi de yer alıyor. Kreşte çocukların ayrılacak özel bir duvarda, boyama ve resim çalışmaları yapmaları amaçlanıyor. İçinde büyük bir parkın da yer aldığı kreşte, çocuk oyun grupları da bulunuyor.