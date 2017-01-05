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MALTEPE’DE 2016’DA 40 KİLOMETRE YOL ASFALTLANDI

Maltepe’de 2016’da 40 kilometre yol asfaltlandı

Maltepe Belediyesi, 2016 yılında ilçenin cadde ve sokaklarına 50 bin 703 ton asfalt dökerek, 40 kilometre yolu asfaltladı.

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Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 1569 cadde ve sokak, ibadethane ve okullarda çalışma yaptı. Bu çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki yollara 50 bin 703 ton asfalt dökülürken, 38 bin 600 metrekare kaldırım yapım ve onarım, 5 bin 484 metrekare duvar yapım, 2 bin 45 metre tel örgü yapım, 2 bin 815 korkuluk yapım, 470 metrekare alanda boyama ve bin 740 metre yağmursuyu kanal ve ızgara yapım çalışması gerçekleştirildi.

13 NOKTADA PRESTİJLİ CADDE ÇALIŞMASI

İlçedeki bazı okulların istinat duvarları ve altyapı çalışmaları da yapılırken, dini tesis alanlarında da çalışma yürütüldü. Yine bu kapsamda Zuhal, Selçukbey, Mareşal Fevzi Çakmak, Eski Üsküdar, Kadir Has, Cihadiye caddeleriyle Lefke, Doğan, Divan, Nar, Esenlik, Sakızağacı ve Akasya sokaklarında olmak üzere toplam 13 noktada, prestijli cadde çalışması yapıldı.

“BELEDİYE OLARAK HER YERDEYİZ”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepe Belediyesi olarak her yerdeyiz. Başta ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere onların altyapı, ulaşım, otopark ve benzeri isteklerini de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu sene prestijli caddelerimiz arasında 13 cadde ve sokağımızı da kattık. Halkımızdan gelen talepleri mümkün olduğunca gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. İlçemizde 40 kilometrelik bir asfaltlama gerçekleştirilerek, sorunlu yollarımızı düzelttik. Yine 2017 içerisinde de kalan problemli bölgelerin üzerine yoğunlaşacağız” dedi.

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